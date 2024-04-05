الجمهورية الاسلامية الايرانية تحيي يوم القدس العالمي بمسيرات جماهيرية

تحت شعار 'من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار' إنطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران وأكثر من الف مدينة وبلدة في أنحاء إيران، بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير، رفع المشاركون فيها شعارات تندد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي مرددين هتافات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.



وفي هذا الصدد صرح رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي اننا على يقين أن هذا الشعور النابع من القلوب والأفئدة والصرخات في مسيرات يوم القدس لا بد أن تؤدي إلى انهيار الكيان الصهيوني.



وقال إبراهيم رئيسي"إن هؤلاء المشاركين في المسيرات هم نفس الأشخاص الذين تلوا القرآن الكريم في الأيام الماضية واليوم في شوارع المدن والقرى المختلفة يعلنون كراهيتهم للنظام الصهيوني، ونحن على يقين أن هذا الشعور الذي يأتي من القلوب والأفئدة. والصرخات ستؤدي بالتأكيد إلى انهيار الكيان الصهيوني، وكرامة الشعب الفلسطيني ومسلمي العالم".



وأشار رئيسي إلى أن الإمام الخميني (رض) جعل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوم القدس بصدق واخلاص، وقال: "اليوم نرى جيلا حاضرا في الشوارع، وهم جيل لم ير الإمام الخميني ولا الأيام الأولى للثورة الإسلامية، لكنهم أتوا إلى الساحة لإدانة جرائم الكيان الصهيوني منذ 75 عاما، وبمشيئة الله سيكون النصر الأكيد للشعب الفلسطيني والمسلمين".



ومن جانبه شدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، اللواء حسين سلامي ان أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد ولا يمكن للكيان الصهيوني التهرب من نتائج ما يقوم به.



وقال اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة خلال خطابه في مسيرات يوم القدس العالمي: "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الاميركي والغربي وإذا توقف هذا الانعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد"، مؤكدا: "جرائم الكيان الصهيوني المدعومة من واشنطن جعلت الولايات المتحدة منبوذة في العالم".



وأضاف اللواء سلامي: "ان الكيان الصهيوني يترنح اليوم وسيسقط وسيرضخ للمقاومة العظيمة في فلسطين"، مبينا: "غزة تواجه اليوم الإمبراطوريات في العالم إلا أنها تقف ثابتة وفلسطين تكتب أسطورة خالدة في المقاومة للأجيال المقبلة".



وتابع قائد حرس الثورة الإسلامية: "فلسطين ستقف وهذه سنة إلهية ومؤامرات الأعداء سترتد عليهم"، مؤكدا: "ان الأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام".



وصرح بقوله: "لا يمكن لـ "إسرائيل" أن تتحمل كل هذا العداء الذي يكنه الشباب الفلسطيني لها والذي يمتد لعقود عدة"، مبينا: "الرسائل التي تصلنا من غزة تفيد بأن المقاومة صامدة حتى دفن العدو في القطاع".



وشدد اللواء سلامي: "يتعين على الكيان الصهيوني أن يدرك أنه لن يحقق الأمن عبر توسيع الحرب"، قائلا: "القائد الكبير رافع رايتنا قال بإنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".



وصرح قائد حرس الثورة: "الشعب الإيراني يعلم كيف يهزم الامبراطوريات"، مؤكدا: "نحن نحذر من أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد، ولن تتمكن أي قدرة مهما كانت من إلحاق الضرر بجسد هذه الأمة".



وبدوره شارك نائب قائد الجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري في مسيرة يوم القدس العالمي مع الشعب الثوري في طهران.



وعلى هامش مسيرة يوم القدس العالمي في طهران، قال الادميرال سياري حول هجوم الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق: ردنا سيكون صعبا.



من جانبه شدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، اللواء حسين سلامي ان أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد ولا يمكن للكيان الصهيوني التهرب من نتائج ما يقوم به.