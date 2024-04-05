الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 نيسان 2024 ساعة 19:02

كيان الاحتلال يخلي عددا من سفاراته بالخارج خوفا من رد ايراني على جريمته

كيان الاحتلال يخلي عددا من سفاراته بالخارج خوفا من رد ايراني على جريمته
وأوضحت الهيئة أنه تم إخلاء عدة سفارات في الخارج بعد تقييم الوضع من قبل جهاز الشاباك ووزارة الخارجية، تحسبا لأي رد انتقامي إيراني.

وأضافت انه تم نقل بعض عاملي السفارات إلى مواقع بديلة، وطلب منهم عدم الظهور في هذه المرحلة في مناسبات عامة.

تلك التطورات تأتي بعد العدوان الإسرائيلي على قسم الشؤون القنصلية الايرانية في دمشق وخوف الاحتلال الاسرائيلي من رد الفعل الايراني المرتقب.

وامس الخميس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، وقف الإجازات لجميع الوحدات القتالية، وذلك وسط مخاوف من رد ايران بعد هجومه الوحشي على قنصلية طهران في دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وفقا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتاً لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف: "الجيش في حالة حرب، ونشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال تعزيز منظومة دفاعاته الجوية، واستدعاء جنود احتياط، في إطار استعدادات تل أبيب لمواجهة "رد إيراني محتمل".

وتوعدت إيران بمعاقبة الكيان عقابا مؤلما على جريمة اغتيال القائد محمد رضا زاهدي ونائبه وخمسة ضباط آخرين استشهدوا يوم الاثنين الماضي في القسم القنصلي في السفارة الايرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن قرار تعزيز الدفاعات الجوية واستدعاء القوات "أعقب تقييم التهديد"، إذ عكس تقرير إخباري بثته "القناة 12"، تكهنات الإحتلال بشأن ضربة انتقامية إيرانية محتملة، بإطلاق صواريخ بشكل مباشر من أراضيها.
رقم : 1127031
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
حمزة البشتاوي
5 نيسان 2024
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي وضرورة دعم القضية الفلسطينية
يوم القدس العالمي وضرورة دعم القضية الفلسطينية
5 نيسان 2024
يوم القدس في لبنان: سُنّةٌ مُستقرّة
يوم القدس في لبنان: سُنّةٌ مُستقرّة
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي.. يوم الانتصار لفلسطين المحتلة وقضية شعبها المظلوم
يوم القدس العالمي.. يوم الانتصار لفلسطين المحتلة وقضية شعبها المظلوم
5 نيسان 2024
طوفان الاقصى ووحدة محور المقاومة احد ابرز نتائج يوم القدس العالمي
طوفان الاقصى ووحدة محور المقاومة احد ابرز نتائج يوم القدس العالمي
5 نيسان 2024
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
5 نيسان 2024
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
4 نيسان 2024
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
4 نيسان 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
4 نيسان 2024
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
3 نيسان 2024
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟