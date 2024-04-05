الرئيس الإيراني يزور باكستان قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في إشارة إلى زيارة وفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إسلام آباد، أن هذا البلد سيستضيف قريبا آية الله رئيسي.



وقالت ممتاز زهرا بلوتش في المؤتمر الأسبوعي لوزارة الخارجية الباكستانية: "إن طهران وإسلام آباد تركزان وتؤكدان على تعميق التعاون خاصة في المجال الاقتصادي".



وأشار بلوتش إلى زيارة الوفد الإيراني إلى باكستان، وقال: "إن الأطراف تعمل على رفع مستوى التعاون وتحقيق المصالح المشتركة".



هذا ويزور نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري حاليا باكستان على رأس وفد كبير.



وبحسب بيان السفارة الإيرانية في إسلام آباد، قال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان الجديد، في مارس الماضي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: "نحن في انتظار زيارتك إلى باكستان".



وشدد شريف على أهمية العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين البلدين الجارين، وأكد أن باكستان تسعى باستمرار إلى تعميق التفاعلات الشاملة مع إيران وتوسيع التعاون المشترك.



كما جدد الدعوة الرسمية لرئيسي لزيارة باكستان وقال: "ننتظر سموكم لاستكمال هذه الرحلة في أسرع وقت ممكن".