إيران تحذر أميركا: ابقوا بعيدين كي لا تتعرضون للضرب!

وكتب "محمد جمشيدي"على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي X: حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة مكتوبة، أمريكا من الوقوع في فخ نتنياهو و أن تبقى بعيدا حتى لا تتعرض للضرب.



وأعلن: رداً على ذلك طلبت أمريكا من إيران عدم ضرب أهداف أمريكية.



وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، ان الخارجية الايرانية استدعت القائم باعمال السفارة السويسرية في طهران باعتبار ان بلاده راعية للمصالح الاميركية في ايران، اثر الاعتداء الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق، واوضح انه تم توجيه رسالة مهمة للحكومة الاميركية باعتبارها الداعم للكيان الصهيوني وقال: على اميركا ان تتحمل المسؤولية.