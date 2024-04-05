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الجمعة 5 نيسان 2024 ساعة 20:20

حماس تثمّن مشاركة الجماهير بجمعة الغضب ويوم القدس العالمي وتدعو للتصعيد

حماس تثمّن مشاركة الجماهير بجمعة الغضب ويوم القدس العالمي وتدعو للتصعيد
وأشادت حركة حماس، في بيان اليوم الجمعة، بالمرابطين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين شدّوا الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأضافت: "نعبّر عن عميق تقديرنا وتثميننا للحشود الجماهيرية التي لبّت نداء جمعة الغضب لفلسطين واليوم العالمي للقدس، في كلّ عواصم ومدن وساحات ومساجد العالم العربي والإسلامي".

كما أشادت بالحراك الجماهيري العالمي المتواصل في مختلف عواصم العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ورفضاً وإدانة للعدوان على قطاع غزَّة.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والمرابطين "إلى مواصلة مسيرتهم في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وحمايته والذّود عنه بكل الوسائل، والتصدّي لكل محاولات الاحتلال وقطعان مستوطنيه فرض أمر واقع على أرضه الطاهرة".

كما دعتهم لمواصلة كل أشكال المقاومة في ختام هذا الشهر المبارك وفي أيام عيد الفطر والأيام القادمة.

ودعت جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "مواصلة كل أشكال التضامن والتأييد لأهلنا في قطاع غزَّة العزَّة، وفضح جرائم العدو وإرهابه النازي ضدّهم، والضغط بكل الوسائل لوقف هذه الحرب العدوانية، والوقوف مع قضية شعبنا العادلة ونضاله المشروع للدفاع عن نفسه وتحرير أرضه ومقدساته".

ودعتهم كذلك إلى العمل بكل الوسائل وعلى كافة الأصعدة إلى "عزل هذا الكيان العنصري الفاشي، وتجريم إرهابه ومحاكمة قادته، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال لأرضنا المحتلة".
رقم : 1127052
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