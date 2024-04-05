الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 نيسان 2024 ساعة 21:34

هزة أرضية تعلق جلسة مجلس الأمن بشأن غزة

هزة أرضية تعلق جلسة مجلس الأمن بشأن غزة
وبلغت قوة الهزة الأرضية التي وقعت بالتزامن مع حديث المديرة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال" عن معاناة أطفال قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، 4.8 على مقياس ريختر، دون تسجيل أضرار مادية.

وقالت حاكمة مدينة نيويورك كاثي هوكول، إن "زلزالا بقوة 4.8 درجات ضرب غرب مانهاتن وشعر به سكان جميع أنحاء نيويورك".

وأضافت في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يقوم فريقي بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد تحدث، وسنقوم بتحديث الجمهور على مدار اليوم".

وتسببت الهزة الأرضية بتعليق مؤقت لجلسة مجلس الأمن الدولي التي تناقش المأساة الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان المتواصل للشهر السابع على التوالي، واغتيال الاحتلال فريق الإغاثة الأجنبي التابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي".
 
رقم : 1127080
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
حمزة البشتاوي
5 نيسان 2024
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي وضرورة دعم القضية الفلسطينية
يوم القدس العالمي وضرورة دعم القضية الفلسطينية
5 نيسان 2024
يوم القدس في لبنان: سُنّةٌ مُستقرّة
يوم القدس في لبنان: سُنّةٌ مُستقرّة
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي.. يوم الانتصار لفلسطين المحتلة وقضية شعبها المظلوم
يوم القدس العالمي.. يوم الانتصار لفلسطين المحتلة وقضية شعبها المظلوم
5 نيسان 2024
طوفان الاقصى ووحدة محور المقاومة احد ابرز نتائج يوم القدس العالمي
طوفان الاقصى ووحدة محور المقاومة احد ابرز نتائج يوم القدس العالمي
5 نيسان 2024
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
5 نيسان 2024
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
4 نيسان 2024
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
4 نيسان 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
4 نيسان 2024
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
3 نيسان 2024
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟