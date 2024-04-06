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السبت 6 نيسان 2024 ساعة 08:14

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: لتبني موقفاً موحداً يحظر السلاح عن "إسرائيل"

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: لتبني موقفاً موحداً يحظر السلاح عن "إسرائيل"
واتهم نيبينزيا واشنطن بتعطيل دور مجلس الأمن الدولي بعدم قبول طلب وقف إطلاق النار على مدى ستة أشهر، وبالتشكيك في إلزامية قراراته.

ودعا نيبينزيا، في جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الجمعة، للنظر في الوضع الإنساني في غزة، وإلى تبني موقف موحد لمنع السلاح عن "إسرائيل"، مشيراً إلى أنه لتجنب كارثة إنسانية بسبب المجاعة، لا بد للمجلس من تبني إجراءات ضد أفعال الحكومة الإسرائيلية.

ورأى المندوب الروسي أنه من غير المقبول أن يشكك بعض أعضاء المجلس بضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أنّ إسقاط المساعدات من الجو، أو نقلها عبر مرفأ مؤقت بحراً لن ينقذ الفلسطينيين أو يمنع الكارثة الإنسانية عدا عن كونه  يزهق الأرواح.

وقال نيبينزيا إنّ على مجلس الأمن المطالبة بوقفٍ فوري لإطلاق النار في القطاع، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل لا تميّز بين مدني ومسلح، ولا بين مبانٍ سكنية ومدارس ومساجد ومستشفيات ومنشآت عسكرية".

 
رقم : 1127156
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