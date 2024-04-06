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السبت 6 نيسان 2024 ساعة 08:17

كازاخستان تزيد استيراد الكهرباء من روسيا

كازاخستان تزيد استيراد الكهرباء من روسيا
وارتفع السعر المتوسط لتسليم الكهرباء في النصف الثاني من عام 2023 بنحو الثلث، متجاوزا 5 روبلات (سعر صرف الدولار الواحد حوالي 90 روبلا) لكل كيلوواط ساعة.

ويرى الخبراء أن كازاخستان، ستزيد شراء الكهرباء من الجانب الروسي، لأنها تعاني من عجز بسبب نقص التمويل على المدى الطويل لقدرات التوليد.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، زادت كازاخستان حجم الكهرباء المستوردة من روسيا كما زاد سعر هذه الكهرباء، بعد إطلاق سوق الطاقة في 1 يوليو 2023.

وتدل الإحصاءات الجمركية، على أن كازاخستان اشترت في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي، أكثر من 3 مليارات كيلووات في الساعة من روسيا الاتحادية، وهو ما يزيد بنسبة 156٪ عن مؤشرات نفس الفترة من عام 2022.

في العام الماضي، تم تشغيل خط نقل الغاز الروسي إلى كازاخستان وأوزبكستان.
رقم : 1127160
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