حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده

وعند الساعة 4:10، شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على تجمع ‏مُستحدث لجنود الاحتلال وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مؤكّدةً تحقيق إصابة هدفها ‏بدقة.‏



واستهدفت كذلك مربضاً ‏مُستجداً لمدفعية الاحتلال في محيط موقع "المنارة" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.‏



وأكّدت المقاومة، في بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا مقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي والصاروخي في ثكنة "كيلع" والقاعدة ‏الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في "يوآف" في الجولان السوري المحتل.



وقالت المقاومة إنّ هذه العملية، التي نفذت بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" جاءت رداً على اعتداء الاحتلال على منطقة البقاع، ودعماً لغزة.



هذا ونشر الإعلام الحربي مشاهد توثق عملية استهداف المقاومة موقع جل العلام التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.



وسائل الإعلام الإسرائيلية أكّدت من جهتها عن دوي صفّارات الإنذار في صفد المحتلة و"دلتون" و"صفصوفا" في شمالي فلسطين المحتلة.



وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، بحيث قصفت مدفعية الاحتلال بلدة مارون الراس وأطراف بلدتي عيترون ويارون.



وفجر اليوم، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد توثق إسقاط مجاهدي المقاومة، طائرة "هرمز 900" الإسرائيلية المسيّرة فوق الأراضي اللبنانية.



هذا وأطلق عدد كبير من رؤساء السلطات الاستيطانية الشمالية تحذيراتٍ من أنّ عدداً كبيراً من المستوطنين لن يعود إلى مسكنه، حتى لو توقفت الحرب، لأنّ الخوف دفعه إلى الاستقرار في مكان آخر، يظنّه أكثر أمناً.



وأظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" أنّه بعد مرور نصف سنة على الحرب، أفاد 62% من المستطلَعين بأنّهم غير راضين عن النتائج التي تحققت حتى الآن.