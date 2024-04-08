المقاومة تفجر عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية في مخيم بلاطة بالضفة الغربية

وأعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مجاهديها اشتبكوا فجر اليوم مع قوات الاحتلال في عدة محاور، وقاموا بنصب عدد من الكمائن.



وتشهد الضفة الغربية عمليات فدائية متتالية ينفذها المقاومون الفلسطينيون في مناطق متعددة من الضفة، في ظل إمعان الاحتلال في الاعتداء على مدن وقرى هناك، بالتوازي مع تواصل مجازره في قطاع غزة.



وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بإطلاق نار استهدف حافلة كانت تقلّ مستوطنين في مستوطنة "معاليه شومرون" شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة جندية في "الجيش" الإسرائيلي إصابة خطرة، إضافة إلى جرح مستوطن آخر، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام من المكان.



وأكدت مراسلة الميادين أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منطقة إطلاق النار بشكل كامل، وأوضحت أنّ الحافلة التي تم استهدافها غير مصفّحة، وتمت إصابتها بشكل مباشر.



كما أفادت مراسلة الميادين في فلسطين المحتلة، يوم الجمعة الماضي، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت على الانسحاب من مخيم نور شمس في طولكرم في الضفة الغربية بفعل ضربات المقاومين.



وقالت (كتائب شهداء الأقصى - مجموعة الرد السريع) في بيانٍ لها إنّ مقاتليها تصدوا بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة لاقتحامات الاحتلال لمخيم نور شمس في الضفة الغربية.



وأيضاً، أعلنت (كتائب شهداء الأقصى - طولكرم) أنّ مقاتليها اكتشفوا قوّة إسرائيليةً خاصة تسللت إلى مخيم نور شمس وخاضوا معها اشتباكاتٍ ضارية.