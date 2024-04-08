الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 نيسان 2024 ساعة 19:27

إيران والسعودية تعلنان عن موعد أول أيام عيد الفطر

إيران والسعودية تعلنان عن موعد أول أيام عيد الفطر
وحسب إعلان مكتب الاستهلال التابع لمكتب قائد الثورة الاسلامية انه يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء وبناء عليه فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".

يشار إلى أنه بعد مدة طويلة بسبب فيروس كورونا يؤم قائد الثورة الاسلامية صلاة عيد الفطر هذه المرة وسيلقي خطبته حيث سيتطرق إلى ملفات إقليمية ودولية وأخرى داخلية.

ومن جهة اخرى قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبد الله المسند، إن الشهر إذا كان 30 يوما بحساب أم القرى الفلكي فهذه حقيقة فلكية قطعية.
وأفاد المسند خلال "بودكاست الجادة": "أما إذا كان الشهر حسب تقويم أم القرى 29 يوما، فهنا تكون الرؤية هي المعتمدة".

وحول ظروف رؤية هلال شوال لهذا العام 1445هـ، وكسوف الشمس، أفاد المسند عبر تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "يحدث كسوف للشمس يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق لـ 8 أبريل، يشاهد فقط في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ".

وأضاف: "سيغرب القمر يومها قبل الشمس في العالمين العربي والإسلامي، وعليه لن يكون هناك هلال يرى يوم 29 رمضان، حيث لم يجتمع القمر بالشمس، ولم يولد الهلال بعد".

وتابع قائلا: "وهذه المرة سيكون الاقتران مشاهدا بل ومصورا في أقصى غربي أوروبا وفي أمريكا الشمالية والوسطى عبر حدث الكسوف الشمسي، وسيحصل الاقتران عند الساعة 09:23 من مساء يوم الاثنين وفقا لتوقيت السعودية".

واختتم بالقول: "وبناء عليه، رمضان سيكمل 30 يوما، والعيد سيكون يوم الأربعاء 10 أبريل".
رقم : 1127576
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرب غزة بيومها الـ185/غارات في خانيونس ساعات بعد انسحاب جيش الاحتلال منها
حرب غزة بيومها الـ185/غارات في خانيونس ساعات بعد انسحاب جيش الاحتلال منها
حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده
حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده
8 نيسان 2024
جبهة المقاومة قلبت كل حسابات الكيان الصهيوني
جبهة المقاومة قلبت كل حسابات الكيان الصهيوني
8 نيسان 2024
غزة هي منطقة "نار مفتوحة" لصيد البشر
غزة هي منطقة "نار مفتوحة" لصيد البشر
8 نيسان 2024
يوم "الطفل الفلسطيني"... الفشل الفاضح للمجتمع الدولي أمام معاناة أطفال غزة
يوم "الطفل الفلسطيني"... الفشل الفاضح للمجتمع الدولي أمام معاناة أطفال غزة
8 نيسان 2024
الفصائل العراقية تستهدف قاعدة "ياردن الغربي" في الجولان المحتل
الفصائل العراقية تستهدف قاعدة "ياردن الغربي" في الجولان المحتل
8 نيسان 2024
قطاع الطرق في طريق الحرير الصيني
قطاع الطرق في طريق الحرير الصيني
6 نيسان 2024
أهمية "يوم القدس العالمي" لهذا العام
أهمية "يوم القدس العالمي" لهذا العام
6 نيسان 2024
رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي
رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي
6 نيسان 2024
رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي
رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي
6 نيسان 2024
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
حمزة البشتاوي
5 نيسان 2024
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
5 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟