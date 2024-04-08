الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 نيسان 2024 ساعة 20:03

آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وردّ المقاومة

آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وردّ المقاومة
وفي هذا الصدد افاد مصدر من جنوب لبنان، إن آخر التطورات في الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية هو عدم غياب الطيران الحربي الإسرائيلي من سماء المنطقة الحدودية.

وأضاف، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعض القرى اللبنانية وخاصة تلك البعيدة نسبيا عن خط المواجهة كما حصل في غارة بلدة السلطانية القريبة من بلدة تبنين وخربة سلم ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأشار إلى أن طيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدة كفر كلا لتصبح الغارة الرابعة التي ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس الأحد وحتى فجر اليوم الأثنين على البلدة.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدة الخيام وسهل، والمنطقة الواقعة بين بلدة الخيام ومرجعيون بالاضافة إلى أطراف بلدة كفر كلا وما يسمى بالمطل الشرقي لبلدة العديسة.

هذا وكان قد أفاد مصدر مطلع بأن المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت المنظومات الصاروخية ومرابض مدفعية وثكنات ومواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي وذلك ردا على الاعتداءات الاسرائيلية التي تحصل على البلدات والقرى اللبنانية.

ولفت المصدر الى ان صواريخ المقاومة طالت مواقع الاحتلال وكانت من شوميرا الى شلومي الى جل العلام الى زرعيت وكان اغلبها بصواريخ البركان التي اطلقتها المقاومة كانت تستهدف مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقة منوها الى ان مرابض الزاعورة الشرقي التي كانت تطلق مدافعها بصليات باتجاه القرى اللبنانية كانت صواريخ الكاتيوشا بصليات كبيرة تتصدى لهذه المرابض وتعمل على تحقيق الاصابات المباشرة.

وقال أن احدى المسيّرات الهجومية انقضت على موقع العاصي مستهدفه منظومة الدفاع ومنظومة التشويش الإسرائيلية على المسيرّات بمسيّرة انقضاضية، وهذا الموقع يقع قبالة ميس الجبل مباشرة بعدما كان هنالك اعتداء على هذه البلدة.

ونوه أن موقع زبدين ورويسات العلم ايضا كان له نصيب من عمليات المقاومة بالصواريخ المناسبة ورويسات العلم بصواريخ البركان لافتا الى انه حتى الساعة كان هنالك تسع بيانات تتحدث عن تسع عمليات ونحن امام الساعات اولى من هذا الليل لا يوجد معلومات حول كيف ستكون عمليات الرد على هذه الاعتداءات.

وبيّن المصدر ان العمليات الاسرائيلية كان قد بدأت منذ الصباح الباكر، حيث اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة أرنون مستهدفا محيط بعض منازل الذين نزحوا من بعض القرى الامامية الى هذه القرية الا ان اللطف الإلهي حال دون وقوع مجزرة كبيرة بحيث سقطت الصواريخ في مناطق مفتوحة.
رقم : 1127583
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرب غزة بيومها الـ185/غارات في خانيونس ساعات بعد انسحاب جيش الاحتلال منها
حرب غزة بيومها الـ185/غارات في خانيونس ساعات بعد انسحاب جيش الاحتلال منها
حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده
حزب الله يستهدف تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده
8 نيسان 2024
جبهة المقاومة قلبت كل حسابات الكيان الصهيوني
جبهة المقاومة قلبت كل حسابات الكيان الصهيوني
8 نيسان 2024
غزة هي منطقة "نار مفتوحة" لصيد البشر
غزة هي منطقة "نار مفتوحة" لصيد البشر
8 نيسان 2024
يوم "الطفل الفلسطيني"... الفشل الفاضح للمجتمع الدولي أمام معاناة أطفال غزة
يوم "الطفل الفلسطيني"... الفشل الفاضح للمجتمع الدولي أمام معاناة أطفال غزة
8 نيسان 2024
الفصائل العراقية تستهدف قاعدة "ياردن الغربي" في الجولان المحتل
الفصائل العراقية تستهدف قاعدة "ياردن الغربي" في الجولان المحتل
8 نيسان 2024
قطاع الطرق في طريق الحرير الصيني
قطاع الطرق في طريق الحرير الصيني
6 نيسان 2024
أهمية "يوم القدس العالمي" لهذا العام
أهمية "يوم القدس العالمي" لهذا العام
6 نيسان 2024
رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي
رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي
6 نيسان 2024
رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي
رئيسي يشيد بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات يوم القدس العالمي
6 نيسان 2024
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
حمزة البشتاوي
5 نيسان 2024
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
5 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟