آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وردّ المقاومة

وفي هذا الصدد افاد مصدر من جنوب لبنان، إن آخر التطورات في الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية هو عدم غياب الطيران الحربي الإسرائيلي من سماء المنطقة الحدودية.



وأضاف، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعض القرى اللبنانية وخاصة تلك البعيدة نسبيا عن خط المواجهة كما حصل في غارة بلدة السلطانية القريبة من بلدة تبنين وخربة سلم ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.



وأشار إلى أن طيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدة كفر كلا لتصبح الغارة الرابعة التي ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس الأحد وحتى فجر اليوم الأثنين على البلدة.



كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدة الخيام وسهل، والمنطقة الواقعة بين بلدة الخيام ومرجعيون بالاضافة إلى أطراف بلدة كفر كلا وما يسمى بالمطل الشرقي لبلدة العديسة.



هذا وكان قد أفاد مصدر مطلع بأن المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت المنظومات الصاروخية ومرابض مدفعية وثكنات ومواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي وذلك ردا على الاعتداءات الاسرائيلية التي تحصل على البلدات والقرى اللبنانية.



ولفت المصدر الى ان صواريخ المقاومة طالت مواقع الاحتلال وكانت من شوميرا الى شلومي الى جل العلام الى زرعيت وكان اغلبها بصواريخ البركان التي اطلقتها المقاومة كانت تستهدف مواقع وتجمعات لجنود الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقة منوها الى ان مرابض الزاعورة الشرقي التي كانت تطلق مدافعها بصليات باتجاه القرى اللبنانية كانت صواريخ الكاتيوشا بصليات كبيرة تتصدى لهذه المرابض وتعمل على تحقيق الاصابات المباشرة.



وقال أن احدى المسيّرات الهجومية انقضت على موقع العاصي مستهدفه منظومة الدفاع ومنظومة التشويش الإسرائيلية على المسيرّات بمسيّرة انقضاضية، وهذا الموقع يقع قبالة ميس الجبل مباشرة بعدما كان هنالك اعتداء على هذه البلدة.



ونوه أن موقع زبدين ورويسات العلم ايضا كان له نصيب من عمليات المقاومة بالصواريخ المناسبة ورويسات العلم بصواريخ البركان لافتا الى انه حتى الساعة كان هنالك تسع بيانات تتحدث عن تسع عمليات ونحن امام الساعات اولى من هذا الليل لا يوجد معلومات حول كيف ستكون عمليات الرد على هذه الاعتداءات.



وبيّن المصدر ان العمليات الاسرائيلية كان قد بدأت منذ الصباح الباكر، حيث اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة أرنون مستهدفا محيط بعض منازل الذين نزحوا من بعض القرى الامامية الى هذه القرية الا ان اللطف الإلهي حال دون وقوع مجزرة كبيرة بحيث سقطت الصواريخ في مناطق مفتوحة.