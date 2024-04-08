وثائق أمريكية.. هذا ما يحدث في 8 دقائق من الجحيم النووي!

الملفات السرية التي تحمل عنوان "حرب نووية شاملة" ظلت محجوبة لعقود من الزمن وكانت من أكثر الأسرار المحجوبة التي تحتفظ بها حكومة الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



ووفقا للتقرير، يتوقع أن تكون واشنطن العاصمة أول هدف نووي، حيث تتعرض، موطن البنتاغون، لهجوم مفاجئ بقنبلة نووية حرارية بقوة 1 ميغاطن.



وقال أندرو ويبر، مساعد وزير الدفاع السابق لبرامج الدفاع النووي والكيميائي والبيولوجي: "إن الهجوم المفاجئ على العاصمة هو أكثر ما يخشاه الجميع في العاصمة".



يبدأ تفجير قنبلة نووية حرارية تبلغ قوتها مليون طن بانفجار هائل من الضوء والحرارة لا يستطيع العقل البشري استيعابه.



مائة وثمانون مليون درجة فهرنهايت أعلى بأربع أو خمس مرات من درجة الحرارة في مركز الشمس.



جحيم ضخم:

خلال جزء من المللي ثانية بعد التفجير الذي يقع في البنتاغون بالقرب من واشنطن العاصمة، سيظهر انفجار من الحرارة.



يقوم ضوء الأشعة السينية الناعم هذا، ذو الطول الموجي القصير للغاية، بتسخين الهواء المحيط على الفور إلى درجات حرارة تصل إلى ملايين الدرجات، مما يؤدي إلى ظهور كرة نارية هائلة يتسع نطاقها سريعا لملايين الأميال في الساعة.



في غضون ثوانٍ، تتضخم كرة النار إلى قطر يتجاوز الميل، وتتسبب حرارتها الحارقة في تمزق الخرسانة، وتسييل المعدن أو تبخره، وتكسير الحجر، واحتراق الأفراد على الفور وتحولهم إلى كربون.



وبحسب الوثائق، سيتحلل مبنى البنتاغون المكون من خمسة طوابق، بالإضافة إلى كل شيء ضمن مساحته التي تبلغ 6.5 مليون قدم مربع، ويتحول إلى غبار شديد الحرارة حيث تتحطم الجدران تحت موجة الصدمة المتزامنة تقريبًا، مما يودي بحياة جميع العاملين فيه البالغ عددهم 27000 شخص على الفور.



تنتقل الحرارة المنبعثة بسرعة الضوء، وتشعل جميع المواد القابلة للاشتعال عدة أميال في كل اتجاه.



تندلع النيران في الستائر والورق والكتب والهياكل الخشبية والملابس وأوراق الشجر الجافة، مما يؤدي إلى إشعال عاصفة نارية ضخمة تجتاح مساحة تتجاوز 100 ميل مربع.

هذه المنطقة، التي كانت ذات يوم مركزًا صاخبًا للحكم الأمريكي وموطنًا لستة ملايين شخص، أصبحت الآن عرضة للدمار.



في حدث كارثي بالقرب من البنتاغون، تتحول مقبرة أرلينغتون الوطنية على الفور إلى بقايا متفحمة، بما في ذلك قبورها وزوارها وموظفيها.



في الوقت نفسه، تنهار النصب التذكارية الشهيرة مثل النصب التذكارية لنكولن وجيفرسون عبر نهر بوتوماك.



في حديقة ناشونالز، سوف تشتعل النيران في المتفرجين ومن لم يحترقوا حتى الموت سيعانون من حروق مؤلمة للغاية من الدرجة الثالثة.



وذلك لأن أجسادهم على الأرجح سيتم تجريدها من طبقة الجلد الخارجية، مما يؤدي إلى كشف الأدمة الدموية تحتها.



وفي غضون ثوانٍ، سوف يحرق الإشعاع الحراري جلد حوالي مليون شخص تمامًا، وسيموت 90 بالمائة منهم.



على بعد حوالي خمسة عشر ميلاً من البنتاغون، تندلع الفوضى حيث تصطدم السيارات والحافلات، وتذوب الشوارع من الحرارة الشديدة، وتؤدي الرياح القوية إلى انتشار واسع للحرائق.



على بعد عشرة أميال، تشتعل حرائق جديدة من الرماد والحطام المحترق، وستغوص واشنطن العاصمة بأكملها في جحيم هائل.



سنكون بمفردنا:

في غضون ثماني إلى تسع دقائق فقط، تصبح المنطقة مسرحًا للدمار، حيث يشعر الناجون بالحيرة واليأس من الفرار.



ويدمر النبض الكهرومغناطيسي جميع أنظمة الاتصالات والنقل، مما يترك الأفراد عالقين دون مساعدة.



وحتى أولئك الذين نجوا من الانفجار الأولي سيواجهون الواقع المرير المتمثل في أنهم سيكونون وحيدين تمامًا في أعقاب الحرب النووية.



ولن يكون الهجوم النووي على البنتاغون ليس سوى نقطة البداية لما سيؤدي في النهاية إلى نهاية البشرية كما نعرفها.



وكشفت محاكاة مرعبة للحرب النووية كيف يمكن لضربة نووية روسية أن تؤدي إلى صراع عالمي، يؤدي إلى مقتل 35 مليون شخص في غضون ساعات فقط.



يتنبأ النموذج بحرب كارثية تتصاعد من ضربة نووية روسية أولية، والتي تجذب بسرعة قوى أخرى.



يهدف الفيلم الذي أعده البنتاغون، المعروف باسم "الخطة أ"، ومدته أربع دقائق، إلى تسليط الضوء على العواقب المروعة المحتملة للصراع بين روسيا ودول الناتو حيث ستطلق جميع الدول ضربات ضد بعضها البعض.



ويتنبأ النموذج بمقتل ما يقرب من 35 مليون شخص في غضون ساعات، الكثير منهم سيموت في أول 45 دقيقة.



ومن شأن مثل هذا الصراع المدمر أن يخلف 56 مليون جريح آخر ــ وهذا لا يشمل الوفيات اللاحقة الناجمة عن الغبار النووي وغير ذلك من التأثيرات.