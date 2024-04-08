مواقف سياسية ودينية دانت مقتل مسؤول حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان

ودان الحزب "التقدمي الإشتراكي" بـ"شدة جريمة اختطاف وقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، ويطالب الأجهزة الأمنية والجيش الذين بذلوا جهوداً مقدّرة في كشف ملابسات ما حصل، إلى توقيف كل المتورطين في هذا العمل الجبان، لإحالتهم الى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم".



وتوجه الحزب التقدمي الإشتراكي من القوات اللبنانية ومن "عائلة المغدور بالتعازي الخالصة"، داعياً في الوقت نفسه إلى "التنبه لخطورة جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه اذا ما انفلتت ردود فعل غير محسوبة بحق النازحين السوريين، وتبقى لغة العقل والقانون والعدالة هي الأفضل لتجنيب البلاد الفتنة".



بدوره، أشار النائب سيمون ابي رميا، الى أن " الخبر الحزين بمقتل منسق القوات اللبنانية في قضاء جبيل الصديق باسكال سليمان أدمى قلوبنا لكنّه أيقظ فينا الوجع من الانحلال الذي اصاب دولتنا والمعاناة من الفلتان الذي يطال بلداتنا وقرانا خاصة نتيجة تمدّد النزوح السوري الذي ما فتئنا ندعو منذ ٢٠١١ لوضح حدٍ لهذا التسيّب.



التعازي الصادقة الى زوجته ميشلين التي زرتها اليوم وكنا ما زلنا نأمل بلقاء باسكال سليماً وحرّاً معها ومع أولاده".



وأضاف "التعازي الى القوات اللبنانية في قضاء جبيل. ألمها ألمنا وحزنها حزننا. نحن ابناء بلاد جبيل تجمعنا القيم الإنسانية والعلاقات الاجتماعية الصادقة والسامية.



التعازي إلى حزب القوات اللبنانية ونحن نعرف ما يختلج في الصدور والقلوب".