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الثلاثاء 9 نيسان 2024 ساعة 11:54

رئيس وزراء السلطة يلتقي وزير خارجية السعودية في مكة

رئيس وزراء السلطة يلتقي وزير خارجية السعودية في مكة
وبحث الجانبان تعزيز الجهود لوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسبل إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والأساسية الطارئة.

وقال مصطفى في هذا اللقاء: "الأولوية القصوى لدينا هي وقف العدوان على شعبنا، وتسريع عمليات إغاثة قطاع غزة، ووضع خطط شاملة لإعادة الإعمار وإصلاح المنظومة الصحية والتعليمية والبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي".

واستعرض رئيس وزراء السلطة خلال الاجتماع أجندة عمل الحكومة والتي ترتكز على توفير الإغاثة الفورية والإصلاح والبناء المؤسساتي، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي.

من جانبه، قدم وزير الخارجية السعودي التهنئة، لرئيس وزراء السلطة على تشكيل الحكومة، حيث حضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، والسفير الفلسطيني لدى المملكة العربية السعودية باسم الأغا، والقنصل الفلسطيني العام في جدة محمود الأسدي. ومن الجانب السعودي، نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية في وزارة الخارجية السفير محمود قطان.
مصدر : وكالات
رقم : 1127725
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