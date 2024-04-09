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الثلاثاء 9 نيسان 2024 ساعة 13:30

صواريخ إيرانية يصل مداها إلى عمق كيان الاحتلال

صواريخ إيرانية يصل مداها إلى عمق كيان الاحتلال
1-صاروخ سجيل
المدى : 2000 – 2500 كيلومترا
الطول : 17.5 مترا
السرعة : 12 – 14 ماخ
تاريخ الإعلان : 2009
المميزات:
- مزود بنظام توجيه متقدم.
- قدرة عالية على المناورة.


2-صاروخ خيبر
المدى : 2000 كيلومترا
الطول : 13 مترا
السرعة : 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و 8 ماخ داخل الغلاف الجوي.
تاريخ الإعلان : 2023
المميزات :
- اجتياز مضادات الدفاع الجوي التابعة للعدو.
- رأس حربي ذو قدرة تدميرية هائلة ودقة في الإصابة.


3-صاروخ عماد
المدى : 1700 كيلومترا
الطول : 15.5 مترا
السرعة : 7.2 ماخ
تاريخ الإعلان : 2015
المميزات :
- إمكانية التوجيه والتحكم والقدرة على تدمير الأهداف الأرضية.
- القدرة على إصابة حاملات الطائرات وغير قابل للاعتراض.


4-صاروخ شهاب 3
المدى : 2000 كيلومترا
الطول : 16 مترا
السرعة : 7 ماخ
تاريخ الإعلان : 2003
المميزات :
- أول صاروخ إيراني مزود برأس حربي ممطر.
- إمكانية الإطلاق على أهداف برية وبحرية متحركة.


5-صاروخ قدر
المدى : 1950 كيلومترا
الطول : 15.5-16.5 مترا
السرعة : 9 ماخ
تاريخ الإعلان : 2007
المميزات :
- قدرة عالية على المناورة.
- رأس حربي ذكي وقابل للتوجيه.

6-صاروخ باوه
المدى : 1650 كيلومترا
السرعة : 600 – 900 كيلومترا
ارتفاع الطيران : 50 مترا
تاريخ الإعلان : 2023
المميزات :
- اتخاذ مسارات مختلفة للوصول إلى الهدف.
- القدرة على الهجوم بشكل جماعي.


7-صاروخ فتاح 2
المدى : أكثر من 1400 كيلومتر
الطول : 12 مترا
السرعة : 5 ماخ
تاريخ الإعلان : 2023
المميزات :
- القدرة على الوصول إلى سرعات عالية جداً.
- إجراء مناورات متعددة داخل الغلاف الجوي وخارجه.
- دقة متزايدة وسرعة عالية وقدرة على المناورة واجتياز أنظمة الرادار.


8-صاروخ خيبر شكن
المدى : 1450 كيلومترا
الطول : 10.5 مترا
السرعة : أكثر من 5000 كيلومتر في الساعة.
تاريخ الإعلان : 2022
المميزات :
- الدقة العالية وقدرة فائقة على المناورة.
- اختراق الدروع الصاروخية والأنظمة المضادة للصواريخ.
- قدرة على مراوغة المضادات الجوية.


9-صاروخ قاسم
المدى : 1400 كيلومترا
الطول : 11 مترا
السرعة : 5 ماخ
تاريخ الإعلان : 2023
المميزات :
- القدرة على المرور عبر أنظمة الدفاع الصاروخي.
- متحرك تكتيكيا ويعتمد على تقنيات التحكم في الطيران.
رقم : 1127729
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