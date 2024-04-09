صواريخ إيرانية يصل مداها إلى عمق كيان الاحتلال

1-صاروخ سجيل

المدى : 2000 – 2500 كيلومترا

الطول : 17.5 مترا

السرعة : 12 – 14 ماخ

تاريخ الإعلان : 2009

المميزات:

- مزود بنظام توجيه متقدم.

- قدرة عالية على المناورة.





2-صاروخ خيبر

المدى : 2000 كيلومترا

الطول : 13 مترا

السرعة : 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و 8 ماخ داخل الغلاف الجوي.

تاريخ الإعلان : 2023

المميزات :

- اجتياز مضادات الدفاع الجوي التابعة للعدو.

- رأس حربي ذو قدرة تدميرية هائلة ودقة في الإصابة.





3-صاروخ عماد

المدى : 1700 كيلومترا

الطول : 15.5 مترا

السرعة : 7.2 ماخ

تاريخ الإعلان : 2015

المميزات :

- إمكانية التوجيه والتحكم والقدرة على تدمير الأهداف الأرضية.

- القدرة على إصابة حاملات الطائرات وغير قابل للاعتراض.





4-صاروخ شهاب 3

المدى : 2000 كيلومترا

الطول : 16 مترا

السرعة : 7 ماخ

تاريخ الإعلان : 2003

المميزات :

- أول صاروخ إيراني مزود برأس حربي ممطر.

- إمكانية الإطلاق على أهداف برية وبحرية متحركة.





5-صاروخ قدر

المدى : 1950 كيلومترا

الطول : 15.5-16.5 مترا

السرعة : 9 ماخ

تاريخ الإعلان : 2007

المميزات :

- قدرة عالية على المناورة.

- رأس حربي ذكي وقابل للتوجيه.



6-صاروخ باوه

المدى : 1650 كيلومترا

السرعة : 600 – 900 كيلومترا

ارتفاع الطيران : 50 مترا

تاريخ الإعلان : 2023

المميزات :

- اتخاذ مسارات مختلفة للوصول إلى الهدف.

- القدرة على الهجوم بشكل جماعي.





7-صاروخ فتاح 2

المدى : أكثر من 1400 كيلومتر

الطول : 12 مترا

السرعة : 5 ماخ

تاريخ الإعلان : 2023

المميزات :

- القدرة على الوصول إلى سرعات عالية جداً.

- إجراء مناورات متعددة داخل الغلاف الجوي وخارجه.

- دقة متزايدة وسرعة عالية وقدرة على المناورة واجتياز أنظمة الرادار.





8-صاروخ خيبر شكن

المدى : 1450 كيلومترا

الطول : 10.5 مترا

السرعة : أكثر من 5000 كيلومتر في الساعة.

تاريخ الإعلان : 2022

المميزات :

- الدقة العالية وقدرة فائقة على المناورة.

- اختراق الدروع الصاروخية والأنظمة المضادة للصواريخ.

- قدرة على مراوغة المضادات الجوية.





9-صاروخ قاسم

المدى : 1400 كيلومترا

الطول : 11 مترا

السرعة : 5 ماخ

تاريخ الإعلان : 2023

المميزات :

- القدرة على المرور عبر أنظمة الدفاع الصاروخي.

- متحرك تكتيكيا ويعتمد على تقنيات التحكم في الطيران.