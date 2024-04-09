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الثلاثاء 9 نيسان 2024 ساعة 13:59

دفاع غزة المدني ينتشل جثامين 409 شهداء من 'الشفاء' وخان يونس

دفاع غزة المدني ينتشل جثامين 409 شهداء من
وأضافت طواقم الدفاع المدني، أن العمل لا زال جار حتى اللحظة في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت الطواقم، المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات"؛ للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة؛ نظرا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد قوات الاحتلال، مؤكدة أن عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض.
مصدر : وكالات
رقم : 1127735
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