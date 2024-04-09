وزير الدفاع: الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية على مراى العالم

ونوه "العميد اشتياني"، في برقيات التهنئة هذه، الى اهمية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الاولى للعالم الاسلامي.



وفيما تطرق الى المجازر الكارثية التي تحدث في غزة بفعل الكيان الصهيوني، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك هذا العام الذي طالته مرارة الجرائم الصهيونية الوحشية بحق النساء والاطفال وهدم المشافي وقتل المرضى الابرياء والاعتداء على المساجد ومقار المنظمات الدولية، لفت بان الكيان الغاصب تجاوزر هذه المرة امام ذهول العالم الخطوط الحمر من خلال استهدافه الاماكن الدبلوماسية، بما في ذلك عدوانه الاخير على القنصلية الايرانية بدمشق.



واكمل وزير الدفاع معربا عن امله، بان تشهد الشعوب والبلدان الاسلامية، بفضل الباري عز وجل وتعاليم النبي الاعظم محمد المصطفى (ص)، مزيدا من التآزر والتماسك وتعزيز العلاقات القائمة على المودة، وحماية مصالح الامة.

