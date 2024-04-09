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الثلاثاء 9 نيسان 2024 ساعة 19:37

بايدن يعتبر ترامب التهديد الأساسي للديموقراطية في الولايات المتحدة

بايدن يعتبر ترامب التهديد الأساسي للديموقراطية في الولايات المتحدة
وخلال مقابلة مع شبكة "يونيفيجون" الناطقة بالإسبانية، سئل بايدن عما يعتبره "التهديد الأساسي للحرية والديموقراطية" في الولايات المتحدة، فأجاب "دونالد ترامب. بجد".

وتطرق الرئيس الأميركي الى تأييد ترامب لاقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021 وما سبّبه من "دمار وفوضى"، في محاولة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي انتهت لصالح بايدن وحرمت الرئيس الجمهوري من ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وخلال حملته للانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2024، يكيل ترامب المديح لـ"الوطنيين" الذين اقتحموا مبنى الكونغرس قبل ثلاثة أعوام في محاولة للحؤول دون تثبيت نتائج الانتخابات الرئاسية. وتعهد العفو عن مئات المسجونين والمحكومين منهم، في حال عودته رئيسا.

وتطرق بايدن الى شهادات تمّ الإدلاء بها أمام الكونغرس، وفيها أن ترامب تابع اقتحام الكونغرس وأعمال الشغب التي رافقته لساعات عبر شاشات التلفزة من دون أن يحاول التدخل لتهدئة أنصاره.

وأشار الى أن منافسه يقول إنه "سيمزّق الدستور ويكون ديكتاتورا ليوم واحد"، مشددا على أنه "لا أذكر في أي مرحلة من حياتي، في التاريخ... أن شخصا اتخذ موقفاً على هذا النحو".
رقم : 1127794
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