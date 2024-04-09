المستشار الألماني 'أولاف شولتس' يزور الصين قريبا

وقال المتحدث باسم المستشار شولتس، "شتيفن هيبيشترايت" في مؤتمر صحافي دوري "إن هذه الزيارة ستكون الثانية التي يقوم بها المستشار إلى الصين منذ توليه منصبه في نهاية 2021".



وأضاف أن برنامج الزيارة ما زال قيد الإعداد لكن موعد الاجتماع مع شي جين بينغ محدد الثلاثاء، كما هو الحال مع رئيس الوزراء الصيني.



وسيرافق شولتس، ثلاثة وزراء البيئة والزراعة والنقل ووفد من الصناعيين.



وواجهت زيارته السابقة في نوفمبر 2022، انتقادات بسبب قرب بكين من روسيا وانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان في الصين. ولم تعبر بكين بشكل واضح عن إدانتها للحرب الروسية على أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم شولتس "أعتقد أن الصين لديها تأثير على روسيا" و"نتمنى" أن تكون "قادرة على ممارسة هذا التأثير".



وتأتي زيارة شولتس أيضا وسط نقاش حول ضرورة تقليص أكبر اقتصاد في أوروبا اعتماده الاقتصادي على الصين.



وبعد أشهر من المناقشات، تبنت ألمانيا مبدأ الاتحاد الأوروبي الذي لا يسعى إلى "قطيعة" كاملة مع السوق الصينية، بل إلى تقليل المخاطر.

