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الثلاثاء 9 نيسان 2024 ساعة 20:04

أربعة قتلى في انفجار بمحطة طاقة كهرومائية في إيطاليا

أربعة قتلى في انفجار بمحطة طاقة كهرومائية في إيطاليا
وصرح مسؤول في مدينة بولونيا بوسط إيطاليا لوكالة "فرانس برس" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث الذي وقع في محطة بارجي التي تديرها شركة إينيل غرين باور والواقعة على بحيرة سوفيانا.

وأظهرت صور لجهاز الإطفاء دخانا يتصاعد من المحطة على حافة المياه حيث يبحث عناصر الإنقاذ عن المفقودين بعد الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من بعد الظهر.

ووصف رئيس بلدية كامونيانو القريبة ماركو ماسينارا الانفجار بأنه "حادث عمل مروع". وأضاف "يبدو أنه كان هناك انهيار في الأرضية، ومن الصعب الإنقاذ بسبب دخول كمية كبيرة من المياه إلى الطابق السفلي الثامن".

ولم يتم حتى الآن تحديد سبب رسمي للانفجار.

من جهته، قال رئيس إدارة الإطفاء في بولونيا كالوجيرو تورتوريشي للتلفزيون المحلي إن شخصا واحدا على الأقل أصيب بجروح خطيرة.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها "تتابع بقلق الأخبار الرهيبة المتعلقة بالانفجار".

وأكدت شركة إينيل غرين باور، وهي وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة إينيل العملاقة للطاقة، إنها تنسق مع السلطات.
رقم : 1127806
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