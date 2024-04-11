امير عبداللهيان يؤكد ارادة ايران على تطوير العلاقات مع السعودية

واشار امير عبداللهيان الى الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المزيد من تطوير العلاقات.



كما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على توسيع العلاقات والتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين.



وناقش الطرفان في هذا الاتصال التطورات في غزة، وشددا على ضرورة إنهاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.



وأكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استمرار المشاورات بينهما.