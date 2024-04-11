رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران

وحضر الرئيس رئيسي الى مركز مراقبة ورصد مياه الصرف الصحي بطهران، ليدشن المشاريع المتعلقة بالمياه ومياه الصرف الصحي.



وتشتمل هذه المشروعات على 5 الاف مليار تومان، خاصة بمشاريع المياه لزيادة طاقة توفير مياه الشرب و 12 الف مليار تومان لتنفيذ مشاريع تتصل بمياه الصرف الصحي في طهران.



وتضم هذه المشروعات، افتتاح مركز مراقبة مياه الصرف الصحي بطهران (اسكادا) أكبر مراكز مياه الصرف الصحي في البلاد وكذلك زيادة طاقة المحطة السادسة لتكرير مياه الشرب بطهران بنسبة 1250 لتر في الثانية وتدشين مشروع تطوير شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة غرب طهران لتغطية 700 الف شخص من اهالي طهران.



ومن المشروعات الاخرى يمكن الاشارة الى توسيع مستودعات تخزين المياه بنسبة 222 الف متر مكعب واستكمال 32 كيلومترا من مشروع "الغدير" لتوصيل المياه واصلاح 86 كيلومترا من شبكة توزيع مياه الشرب في طهران.