أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب

وأضاف في منشور له على منصة "إكس": "طالبت خلال الاتصالات، هذه الدول بضرورة اتخاذ موقف صريح يدين هذه الجريمة الإرهابية لإسرائيل".



وفي اتصاله مع مع نظيرته الاسترالية، بيني وونغ، اعرب أمير عبد اللهيان عن أسفه "لعدم استجابة طلب إيران من قبل مجلس الأمن الدولي بإدانة جريمة إسرائيل في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".



وأشار إلى أنّ "بعض الدول الغربية تتجنب إدانة هذا العمل الإرهابي من قبل إسرائيل الذي انتهك القوانين والمعاهدات الدولية، وتستمر في دعم الصهاينة، بينما تدعو إيران إلى ضبط النفس"، مؤكداً ضرورة "الضغط على إسرائيل لوقف إبادتها الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني"



وكانت بعثة إيران في الأمم المتحدة، قد شدّدت على ضرورة ردّ بلادها على الهجوم الإسرائيلي، على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، والذي أدّى إلى ارتقاء 7 مستشارين إيرانيين من بينهم العميد محمد رضا زاهدي.



وقالت البعثة، اليوم الخميس إنه لو كان مجلس الأمن الدولي قد "دان العدوان الصهيوني على مقارنا الدبلوماسية في دمشق، وقام فيما بعد بمحاكمة منفذيه، لكان من الممكن أن تصرف إيران النظر عن ضرورة معاقبة هذا الكيان".