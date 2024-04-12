السوداني يكشف عن اتفاق لإنهاء مهمة التحالف الدولي وفق جدول زمني

وقال امس الخميس، في مقال لمجلة "فورين أفيرز" الأميركية إنّ "خفض التصعيد الشامل في الشرق الأوسط يتطلب نهاية عاجلة للحرب في قطاع غزة".



وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق، عملياتها نصرةً لغزة ورداً على المجازر، التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين، كما استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال.



وأمس، أكدت المقاومة استهداف ميناء حيفا النفطي التابع للاحتلال الإسرائيلي بالطيران المسيّر، مؤكّدة مواصلة تصعيد عملياتها.



وأعلنت استهدافها خلال 72 ساعة هدفاً حيوياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر في عسقلان، إضافةً إلى ميناء عسقلان النفطي.



وأعلنت في بيان آخر استهدافها أيضاً قاعدة "حتسريم" الجوية في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، وسبق أن استهدفت قاعدة "ياردن" في الجولان السوري المحتل عبر الطيران المسيّر.