دونيتسك: القوات الروسية تتقدم بشكل سريع على مختلف المحاور

وأشار إلى أن نقطة التحول تشمل جميع الاتجاهات في الجمهورية وأنه يعتمد على المعلومات التي يتلقاها من ابنه المقاتل على الخطوط الأمامية.



وأضاف: "نحن أكبر وأقوى من حيث الكم والنوع. أستطيع أن أقول اليوم إن هذه نقطة تحول على محور دونيتسك ويمكن رؤية ذلك في أعين رجالنا، الذين ينتظرون تحرير كافة أراضي دونيتسك".



وأفاد في وقت سابق بأن القوات الروسية تتقدم بالقرب من مارينكا في دونيتسك، مما يفتح المجال العملياتي لها في عدة اتجاهات في وقت واحد.



وأشار أيضا إلى أنه يتم الضغط على العدو في جميع الاتجاهات، بما في ذلك في مدينة أوغليدار وكراسنوغوروفكا وضواحي أفدييفكا وأرتيموفسك وتشاسوف يار.