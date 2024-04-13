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السبت 13 نيسان 2024 ساعة 08:27

رشقات صاروخية تنطلق من قطاع غزة تستهدف سيدروت ومستوطنات الغلاف

رشقات صاروخية تنطلق من قطاع غزة تستهدف سيدروت ومستوطنات الغلاف
وأعلنت "سرايا القدس" أنها "بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام وإيبيم في غلاف غزة.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق من الجمعة أن عناصرها أوقعت "رتلا عسكريا صهيونيا مكونا من 3 دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري شمال النصيرات".

وأضافت "أكد مجاهدونا وقوع جنود العدو قتلى وجرحى ما استدعى إلى هبوط الطيران المروحي لإجلاءهم".
رقم : 1128225
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