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السبت 13 نيسان 2024 ساعة 08:35

حزب الله: قصفنا مرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

حزب الله: قصفنا مرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا
وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء الجمعة، مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

واستهدفت المدفعية "الإسرائيلية" یوم الجمعة، أطراف بلدة عيترون وأطراف بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" بلدة مركبا ووادي هونين ووادي السلوقي جنوب لبنان، تزامنا مع انفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية في أجواء القطاع الأوسط.
رقم : 1128228
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