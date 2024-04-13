الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 نيسان 2024 ساعة 08:42

انطلاق مشاورات السلام والمصالحة في مالي

انطلاق مشاورات السلام والمصالحة في مالي
وقالت الخارجية المالية في بيانٍ لها إنّ  "وزير الخارجية عبدولاي ديوب عقد، أمس الجمعة، برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعاً مع السلك الدبلوماسي والقنصلي لتبادل المعلومات حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في البلاد".

وأضافت أنّ "هذا الحوار، حسب رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة عثمان إيسوفي مايغا، سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحاً على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية".

وأشارت إلى أنّ "المشاورات بين الماليين ستجرى على جميع المستويات الإدارية، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن".

ووفق البيان فإنّ "الوزير ديوب اغتنم الفرصة ليؤكد من جديد التزام السلطات الانتقالية بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور".

كما شرح ديوب قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، بالقول إنّ "هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة".

وكان مجلس الوزراء في مالي قد أصدر، يوم 10 نيسان/أبريل الجاري، قراراً بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وذلك لدواع تتعلق بالنظام العام.

وفي 5 شباط/فبراير الماضي، نصب الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي من أجل المصالحة والسلام.

وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، أعلنت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع مع الانفصاليين في العام 2015 بشكلٍ فوري.
رقم : 1128229
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: ايران تحملت أثمانا باهظة من أجل الامن والاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: ايران تحملت أثمانا باهظة من أجل الامن والاستقرار في المنطقة
اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يخشى من صفعة ايران المرتقبة له
اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يخشى من صفعة ايران المرتقبة له
13 نيسان 2024
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
12 نيسان 2024
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
12 نيسان 2024
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
12 نيسان 2024
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
12 نيسان 2024
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
11 نيسان 2024
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
11 نيسان 2024
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
11 نيسان 2024
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
11 نيسان 2024
امير عبداللهيان يؤكد ارادة ايران على تطوير العلاقات مع السعودية
امير عبداللهيان يؤكد ارادة ايران على تطوير العلاقات مع السعودية
11 نيسان 2024
النجباء: استشهاد أبنائك وأحفادك هو وسام عز وشرف
النجباء: استشهاد أبنائك وأحفادك هو وسام عز وشرف
11 نيسان 2024
مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. تسريبات تدين "تل أبيب"
مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. تسريبات تدين "تل أبيب"
9 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟