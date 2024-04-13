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السبت 13 نيسان 2024 ساعة 16:10

هيئة بحرية تتحدث عن واقعة قرب الفجيرة بالإمارات.. وجيش بريطانيا يحذر من حادث يطال سفينة في مضيق هرمز

هيئة بحرية تتحدث عن واقعة قرب الفجيرة بالإمارات.. وجيش بريطانيا يحذر من حادث يطال سفينة في مضيق هرمز
من جهته قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديداً لطهران، وإنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة. وتقع الفجيرة على الجانب الشرقي من مضيق هرمز.

واقعة قرب الفجيرة بالإمارات
تعطل هجمات أنصار الله المستمرة منذ شهور في البحر الأحمر حركة الشحن العالمية، ما أجبر شركات على تغيير مسارات سفنها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وهي رحلة أطول وأكثر تكلفة، وتثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب بين الإحتلال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الشرق الأوسط وزعزعة الاستقرار فيه.

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز – رويترز
وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف لأنصار الله، رداً على هجماتهم على السفن.

في سياق موازٍ فقد حذَّر الجيش البريطاني، السبت، من احتمال اعتلاء جهة مجهولة سفينة بالقرب من مضيق هرمز، ولم يقدم التحذير الصادر عن عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أي تفاصيل بشأن الصعود على متن السفينة في خليج عمان.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد سبق أن كشفت في وقت سابق من أبريل/نيسان 2024، عن إطلاق صاروخين باتجاه سفينة بالبحر الأحمر جنوب غرب محافظة الحديدة اليمنية. وأوضحت الهيئة، في بيان على منصة إكس، أنها تلقت بلاغاً عن حادثة على بعد 60 ميلاً بحرياً جنوب غرب محافظة الحديدة الساحلية.

وقالت إن قائد السفينة أبلغها بإطلاق صاروخين، اعترضت قوات تحالف "حارس الازدهار" أحدهما، فيما سقط الآخر في المياه بمحيط السفينة. وأضافت الهيئة البريطانية أن السفينة "لم تبلغ عن أي أضرار، وأن طاقمها في أمان".

وأوصت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور في المنطقة، وإبلاغها عن أي نشاط "مشبوه".

ولم تُشر الهيئة إلى هوية السفينة أو الجهة التي أطلقت الصاروخين.

وعادةً ما تشير البحرية البريطانية لمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله اليمنية، "تضامناً مع غزة"، ضد سفن تقول الجماعة إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.
 
رقم : 1128325
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