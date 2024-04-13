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السبت 13 نيسان 2024 ساعة 16:29

شرطة اليابان تبحث عن لص سرق فنجان شاي ذهبياً بقيمة 65 مليون دولار.. كان معروضاً بمتجر للتحف

شرطة اليابان تبحث عن لص سرق فنجان شاي ذهبياً بقيمة 65 مليون دولار.. كان معروضاً بمتجر للتحف
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المجموعة تضم أكثر من 1000 قطعة، من ضمنها عملات كوبان الذهبية البيضاوية، التي كانت واسعة الانتشار في عهد إيدو (1603-1868) في اليابان، وتضم أيضاً أدوات شاي وأدوات مائدة ومصنوعات يدوية أخرى، بحسب ما نقلت صحيفة The Independent البريطانية.

واكتشف أحد موظفي المتجر، الواقع في منطقة نيهونباشي بطوكيو، السرقة وأبلغ الشرطة عنها بعد الساعة 12 ظهراً بقليل، الخميس 11 أبريل/نيسان 2024.

وقال المتجر: "كان محفوظاً في صندوق شفاف غير موصد في ذلك الوقت، حتى يسهل إخراجه ويتمكن الزبائن من مشاهدته جيداً".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللص شوهد في تسجيلات الكاميرات الأمنية وهو يضع الفنجان في حقيبته ويفر به. 

يجري حالياً التحقيق في السرقة، فيما قالت الشرطة إن المتهم يبدو رجلاً في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره، وكان يرتدي قميصاً رمادياً وسروالاً أسود ويحمل حقيبة ظهر رمادية.

وصُنع هذا الفنجان على يد الصائغ المشهور كويتشي إيشيكاوا، حسبما ذكرت صحيفة The Japan Times، وقد أكسبته مهارته الحرفية جائزة حاكم طوكيو المرموقة عام 1988.

وتضم المجموعة أيضاً حاجزاً يابانياً تقليدياً تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون ين (قرابة 651 ألف دولار)، وتمثالاً لتنين ذهبي، يبلغ ارتفاعه 2.1 متر مزين بقطعة ورق مستديرة مكونة من 3000 طية، بقيمة 38 مليون ين (247,617 دولاراً).

وقال متجر تاكاشيمايا إنه سيواصل عرض بقية القطع الأثرية، ولكنه سيزيد الاستعدادات الأمنية، مضيفاً أنه رغم وجود حراسة لم يلاحظ أحد السرقة إلا بعد حوالي 20 دقيقة من وقوعها.
رقم : 1128328
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