التحضير لاجتماع رؤساء البرلمانات لدول مجموعة البريكس

ومثل الجمهورية الاسلامية الإيرانية في الاجتماع، إبراهيم رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية وعضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي.



ومن المقرر أن يعقد اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا في غضون اشهر.



وشارك ممثلو لجان السياسة الخارجية في برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في مجموعة العمل الأولى لمراجعة التعاون البرلماني لدول البريكس يوم الخميس في اليوم الأول لاجتماعهم في موسكو بعد لقائهم مع رئيس مجلس الدوما ورئيس مجلس الاتحاد ووزير خارجية روسيا.



والتقى ابراهيم رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية الإيرانية، في إطار زيارته إلى موسكو، فلاديمير فاسيلييف، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية الإيرانية، في مجلس الدوما في الاتحاد الروسي.



وفي هذا اللقاء الذي حضره كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية، بحث الطرفان آخر تطورات العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال التعاون البرلماني واستغلال طاقات برلماني الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية.



وفي هذا الاجتماع، وصف رضائي عضوية إيران في البريكس بانها تاتي على أساس الاستراتيجيات الاساسية للبلاد.



وبالإشارة إلى الأحداث في غزة، وصف ممارسات الكيان الصهيوني بأنها مثال للإرهاب الحكومي والإبادة الجماعية، وشدد على مواجهة المجتمع الدولي لكافة أشكال الإرهاب.



وفي هذا الاجتماع، أعلن الطرفان أيضًا عن استعدادهما لتعزيز التفاعلات بين مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين.

