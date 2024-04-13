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السبت 13 نيسان 2024 ساعة 17:40

السفارة الأميركية ببيروت دعت رعاياها لتوخي الحذر: لتجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية

السفارة الأميركية ببيروت دعت رعاياها لتوخي الحذر: لتجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية
وأوصت في بيان، مواطني الولايات المتحدة في لبنان بـ"مراقبة موقع Travel.State.Gov، للحصول على التنبيهات والأخبار عن كثب، لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي"، لافتةً إلى أنّه "كما هو مذكور في نصائح السفر الخاصة بالموقع، يجب على مواطني الولايات المتحدة تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومستوطنات اللاجئين".

وشدّدت على أنّ "في جميع أنحاء لبنان، يجب تجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كان في محيط أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة. نوصي أيضًا مواطني الولايات المتحدة بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP)، لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعك في حالات الطوارئ".
رقم : 1128338
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