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السبت 13 نيسان 2024 ساعة 17:43

'حركة المجاهدين' تدعو الفلسطينيين الى إنتفاضة شاملة بوجه الاحتلال

وشددت الحركة في بيان لها على أن ما يقوم به المستوطنون المدعومون من الحكومة الاسرائيلية هو امتداد "للعدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة الصامد واستكمال لمخططات التهجير التي تستهدف الوجود الفلسطيني ما بين النهر والبحر"، مدينة الصمت والعجز الدولي ونحمل الادارة الاميركية وحلفاؤها من الغرب المسؤولية عن جرائم المستوطنين بحق أهل مدن وقرى الضفة الغربية.

واعتبرت أن سياسة الاستلام التي انتهجها "فريق اوسلو" في السلطة ومن ثم عمليات التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني هو من شجع المستوطنين الصهاينة وحكوماتهم الإرهابية على جرائمهم بحق المواطنين في القدس والضفة ومواصلة وتسريع سرقة الأراضي وتهويدها.

كما أشارت الحركة إلى أن "أسباب طوفان الأقصى الذي انطلق نصرةً للمقدسات والأرض والإنسان ما زالت حاضرة والواجب يُحتم على أهلنا في الضفة والقدس والداخل إشعال نار الإنتفاضة الشاملة في وجه الفاشية والوحشية الصهيونية فلن يرتدع أولئك القتلة إلا بالمقاومة والمواجهة".
رقم : 1128339
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