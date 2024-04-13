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السبت 13 نيسان 2024 ساعة 20:22

"نيويورك تايمز": ازدياد عدد الفارين من الجيش الأوكراني بسبب تدهور آفاق العمليات القتالية

"نيويورك تايمز": ازدياد عدد الفارين من الجيش الأوكراني بسبب تدهور آفاق العمليات القتالية
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الدفع بالمزيد من الرجال إلى الجيش "ثبت أنه أمر صعب"، وإن النقص في الجنود "أصبح حادا".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مكتب التسجيل والتجنيد العسكري الأوكراني في أوجغورود، يؤكد للمقاتلين أنه ستكون لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة إذا تدربوا جيدا.

وقال رئيس مكتب التسجيل والتجنيد إن "الجميع يخافون من الموت، لكننا نحاول تشجيعهم على النظر إلى الأمر من وجهة نظر مختلفة، من وجهة نظر (القدرة على) البقاء".

في وقت سابق، انتشرت أغنية في وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية حول الفارين من التجنيد، "أنا الفار".

وفي وقت سابق اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تخلت طواعية عن مواقعها على خط المواجهة ونتيجة لذلك تمت محاصرة أفراد عسكريين آخرين.

وفي السياق ذاته، أقر قائد قوات كييف ألكسندر سيرسكي، في صفحته على "تيليغرام" بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية "بشكل كبير في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى تقدم الجيش الروسي باتجاه مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك.
رقم : 1128365
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