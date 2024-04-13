الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 نيسان 2024 ساعة 21:14

الأردن تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطائرات بسبب "مخاطر" واحتمالات الهجوم الإيراني على إسرائيل

الأردن تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطائرات بسبب "مخاطر" واحتمالات الهجوم الإيراني على إسرائيل
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الهيئة قولها: "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC، أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

وسبق أن صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو اليوم السبت، بأن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى تشويشات كبيرة في أنظمة الملاحة العالمية في كل من العراق والكويت وسوريا ولبنان وتأثر حركة الطيران في مطاراتها.

ويتأهب العالم لاحتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل، ورجحت مصادر أن تنفذ طهران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب "حرب شاملة ومفتوحة".

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

كما أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.
رقم : 1128375
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: حرس الثورة يسيطر على سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز
إيران: حرس الثورة يسيطر على سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز
تحرك أميركي ضد المقاومة الاسلامية الفلسطينية
تحرك أميركي ضد المقاومة الاسلامية الفلسطينية
13 نيسان 2024
الإجراءات التكتيكية الإسرائيلية العاجزة عن التعامل مع إستراتيجية إيران المعقدة
الإجراءات التكتيكية الإسرائيلية العاجزة عن التعامل مع إستراتيجية إيران المعقدة
13 نيسان 2024
عبداللهيان: ايران تحملت أثمانا باهظة من أجل الامن والاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: ايران تحملت أثمانا باهظة من أجل الامن والاستقرار في المنطقة
13 نيسان 2024
اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يخشى من صفعة ايران المرتقبة له
اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يخشى من صفعة ايران المرتقبة له
13 نيسان 2024
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
12 نيسان 2024
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
12 نيسان 2024
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
12 نيسان 2024
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
12 نيسان 2024
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
11 نيسان 2024
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
11 نيسان 2024
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
11 نيسان 2024
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
11 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟