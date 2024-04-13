الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 نيسان 2024 ساعة 21:18

استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن في سباق الرئاسة

استطلاع: ترامب يتقدم على بايدن في سباق الرئاسة
الاستطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع منظمة الأبحاث بكلية سيينا.

فبحسب استطلاع نشر يوم السبت، لو أجريت الانتخابات الأمريكية في يوم اجراء الاستطلاع، لكان 46% من الناخبين الأمريكيين سيصوتون لترامب، و45% سيصوتون لبايدن، وقال 8% آخرون أنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة أصلاً.

في الوقت نفسه، ووفقا لنتائج استطلاع مشابه، نشرت في مارس، كان 48% من الناخبين مستعدين للتصويت لصالح ترامب، و43% لصالح بايدن.

بالإضافة لذلك، مقارنة بالاستطلاع السابق، انخفض دعم ترامب بين الأمريكيين من أصل أفريقي. فقد أعرب 23% من الأميركيين من أصل أفريقي في السابق استعدادهم للتصويت للرئيس السابق، ولكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 16% فقط. ويتمتع بايدن بعدد متزايد من المؤيدين من المواطنين من أصل لاتيني (50٪ مقابل 40٪).

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 11 أبريل 2024 بمشاركة 1059 ناخبا مسجلا.
رقم : 1128376
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: حرس الثورة يسيطر على سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز
إيران: حرس الثورة يسيطر على سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز
تحرك أميركي ضد المقاومة الاسلامية الفلسطينية
تحرك أميركي ضد المقاومة الاسلامية الفلسطينية
13 نيسان 2024
الإجراءات التكتيكية الإسرائيلية العاجزة عن التعامل مع إستراتيجية إيران المعقدة
الإجراءات التكتيكية الإسرائيلية العاجزة عن التعامل مع إستراتيجية إيران المعقدة
13 نيسان 2024
عبداللهيان: ايران تحملت أثمانا باهظة من أجل الامن والاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: ايران تحملت أثمانا باهظة من أجل الامن والاستقرار في المنطقة
13 نيسان 2024
اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يخشى من صفعة ايران المرتقبة له
اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يخشى من صفعة ايران المرتقبة له
13 نيسان 2024
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
12 نيسان 2024
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
12 نيسان 2024
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
12 نيسان 2024
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
12 نيسان 2024
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
11 نيسان 2024
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
11 نيسان 2024
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
11 نيسان 2024
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
11 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟