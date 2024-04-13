المقاومة الفلسطينية واللبنانية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها جنود الاحتلال وآلياته، المتمركزين في محيط موقع "مالك" العسكري، شمالي النصيرات وسط القطاع، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وعرض الإعلام الحربي للسرايا مشاهد توثق استهدافها حشود الاحتلال شمالي المحافظة الوسطى وشرقيها بالرشقات الصاروخية و"حمم الهاون".



ونشرت السرايا مشاهد أظهرت قنصها جندياً من "جيش" الاحتلال في محاور خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت سيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "سكاي لارك".



وبالإشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية، قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعلنت السرايا استهداف "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، رداً على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.



من جهتها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، استهدافها تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده، شمالي مخيم النصيرات، عبر استخدام قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.



وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر أنّ المقاومة تسدّد ضربات قوية إلى قوات الاحتلال، التي كثّفت قصفها المدفعي مخيم النصيرات، لافتاً إلى أنّ المقاومة تستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة قرب محطة توليد الكهرباء في المخيم بقذائف "الهاون".



وبالتوازي مع المقاومة الفلسطينية تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مستهدفةً مواقع الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة.



وأعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا، بعد ظهر اليوم السبت، انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏



وأفادت المقاومة، في بيانٍ منفصل، أنها شنّت هجوماً جوياً ‏بمسيرات انقضاضية على مبنى في مستوطنة "حانيتا"، اتخذه الاحتلال الإسرائيلي مقراً مستحدثاً لقواته، ‏وأوقعت من فيه بين قتيل وجريح. ‏



وفي إطار مواصلته سياسة التكتم على خسائرة الحقيقية، أقرّ "جيش" الاحتلال بإصابة جندي واحد بجروح خطيرة، نتيجة سقوط طائرة من دون طيار في مستوطنة "حانيتا".



وشنّت المقاومة أيضاً هجوماً جوياً ‌‏بمسيّرات انقضاضية على منصّات القبة الحديدية في موقع الدفاع الجوي المستحدَث في "تل نعمة"، ‏و‏الذي أنشأه الاحتلال بديلاً عن الموقع الذي استهدفته المقاومة سابقاً في "كفر بلوم"، مؤكدةً أنّ ‏المسيّرات أصابت أهدافها بدقة. ‏



واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعَين ‏لجنود الاحتلال في حرج "عداثر"، وفي محيط ثكنة "برانيت"، بالأسلحة الصاروخية، وحققت فيهما إصابات مباشرة.‏



كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف‏ مجاهديها مبنين يستخدمهما جنود الاحتلال ‏في مستوطنتَي "إيفن مناحم" و"شتولا"، والتجهيزات التجسسية في موقع "الراهب"، بالأسلحة الملائمة، وإصابتها إصابات مباشرة.‏



كما أعلنت المقاومة استهداف ‌‌‌‏موقع "‏رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة فيه.



وكان مصدر في جنوبي لبنان أفاد، من جهته، بإصابة نيران مباشرة من لبنان هدفاً عسكرياً في الجليل الأعلى، وانطلاق رشقة صاروخية أخرى في اتجاه الجليل الغربي، شمالي فلسطين المحتلة، واستهداف هدف عسكري في محيط مستوطنة "شوميرا".



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ منظومة الدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض المسيّرتين اللتين أطلقهما حزب الله نحو مبنى يستخدمه "جيش" الاحتلال في مستوطنة "حانيتا".



وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنّ صفارات الإنذار تدوّي الآن في مستوطنات "الكوش" و"متات" و"نطوعه" و"فسوطة" و"حرفيش"، في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.







