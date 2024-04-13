الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 نيسان 2024 ساعة 21:18

المقاومة الفلسطينية واللبنانية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني

المقاومة الفلسطينية واللبنانية تواصل استهداف مواقع العدو الصهيوني
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها جنود الاحتلال وآلياته، المتمركزين في محيط موقع "مالك" العسكري، شمالي النصيرات وسط القطاع، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وعرض الإعلام الحربي للسرايا مشاهد توثق استهدافها حشود الاحتلال شمالي المحافظة الوسطى وشرقيها بالرشقات الصاروخية و"حمم الهاون".

ونشرت السرايا مشاهد أظهرت قنصها جندياً من "جيش" الاحتلال  في محاور خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت سيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "سكاي لارك".

وبالإشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية، قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعلنت السرايا  استهداف "سديروت" ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، رداً على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

من جهتها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، استهدافها تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده، شمالي مخيم النصيرات، عبر استخدام قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر أنّ المقاومة تسدّد ضربات قوية إلى قوات الاحتلال، التي كثّفت قصفها المدفعي مخيم النصيرات، لافتاً إلى أنّ المقاومة تستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة قرب محطة توليد الكهرباء في المخيم بقذائف "الهاون".

وبالتوازي مع المقاومة الفلسطينية تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - عملياتها دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مستهدفةً مواقع الاحتلال عند الحدود مع فلسطين المحتلة. 

وأعلنت المقاومة أنّ مجاهديها استهدفوا، بعد ظهر اليوم السبت، انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج "حانيتا" بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

وأفادت المقاومة، في بيانٍ منفصل، أنها شنّت هجوماً جوياً ‏بمسيرات انقضاضية على مبنى في مستوطنة "حانيتا"، اتخذه الاحتلال الإسرائيلي مقراً مستحدثاً لقواته، ‏وأوقعت من فيه بين قتيل وجريح. ‏

وفي إطار مواصلته سياسة التكتم على خسائرة الحقيقية، أقرّ "جيش" الاحتلال بإصابة جندي واحد بجروح خطيرة، نتيجة سقوط طائرة من دون طيار في مستوطنة "حانيتا".

وشنّت المقاومة أيضاً هجوماً جوياً ‌‏بمسيّرات انقضاضية على منصّات القبة الحديدية في موقع الدفاع الجوي المستحدَث في "تل نعمة"، ‏و‏الذي أنشأه الاحتلال بديلاً عن الموقع الذي استهدفته المقاومة سابقاً في "كفر بلوم"، مؤكدةً أنّ ‏المسيّرات أصابت أهدافها بدقة. ‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمّعَين ‏لجنود الاحتلال في حرج "عداثر"، وفي محيط ثكنة "برانيت"، بالأسلحة الصاروخية، وحققت فيهما إصابات مباشرة.‏

كذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف‏ مجاهديها مبنين يستخدمهما جنود الاحتلال ‏في مستوطنتَي "إيفن مناحم" و"شتولا"، والتجهيزات التجسسية في موقع "الراهب"، بالأسلحة الملائمة، وإصابتها إصابات مباشرة.‏

كما أعلنت المقاومة استهداف ‌‌‌‏موقع "‏رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة فيه. 

وكان مصدر في جنوبي لبنان أفاد، من جهته، بإصابة نيران مباشرة من لبنان هدفاً عسكرياً في الجليل الأعلى، وانطلاق رشقة صاروخية أخرى في اتجاه الجليل الغربي، شمالي فلسطين المحتلة، واستهداف هدف عسكري في محيط مستوطنة "شوميرا".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ منظومة الدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض المسيّرتين اللتين أطلقهما حزب الله نحو مبنى يستخدمه "جيش" الاحتلال في مستوطنة "حانيتا".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنّ صفارات الإنذار تدوّي الآن في مستوطنات "الكوش" و"متات" و"نطوعه" و"فسوطة" و"حرفيش"، في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.



 
رقم : 1128377
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: حرس الثورة يسيطر على سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز
إيران: حرس الثورة يسيطر على سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز
تحرك أميركي ضد المقاومة الاسلامية الفلسطينية
تحرك أميركي ضد المقاومة الاسلامية الفلسطينية
13 نيسان 2024
الإجراءات التكتيكية الإسرائيلية العاجزة عن التعامل مع إستراتيجية إيران المعقدة
الإجراءات التكتيكية الإسرائيلية العاجزة عن التعامل مع إستراتيجية إيران المعقدة
13 نيسان 2024
عبداللهيان: ايران تحملت أثمانا باهظة من أجل الامن والاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: ايران تحملت أثمانا باهظة من أجل الامن والاستقرار في المنطقة
13 نيسان 2024
اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يخشى من صفعة ايران المرتقبة له
اللواء صفوي: الكيان الصهيوني يخشى من صفعة ايران المرتقبة له
13 نيسان 2024
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
وكالة إغاثة أمريكية تعلن بدء المجاعة في شمال غزة
12 نيسان 2024
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
أمير عبد اللهيان لنظراء دوليين: "إسرائيل" يجب أن تُعاقب
12 نيسان 2024
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال واقتحام مخيمات وبلدات في غزة
12 نيسان 2024
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
مجلس الأمن: لا "إجماع" على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
12 نيسان 2024
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
اللواء سلامي معزياً هنية: حماس ستواصل نضالها.. والإرادة الصامدة لن تتأثر بجرائم الاحتلال
11 نيسان 2024
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
رئيس الجمهورية يرعى مراسم تدشين مشروعات المياه في طهران
11 نيسان 2024
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
قادة يعلقون على اغتيال الاحتلال 7 من أبناء هنية وأحفاده
11 نيسان 2024
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
حماس تبارك لرئيس مكتبها السياسي استشهاد أبناءه وأحفاده
11 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟