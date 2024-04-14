ممثلية ايران في جنيف: نلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وکتبت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف على صفحتها الرسمية في الفضاء الإفتراضي بخصوص العملیة الإیرانیة ردا على عدوان الکیان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق: نفذت إيران سلسلة من الهجمات العسكرية على أهداف عسكرية إسرائيلية لاستخدام حقها الذاتیة في الدفاع عن النفس استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وردا على الاعتداءات العسكرية المتكررة للکیان الإسرائيلي، وخاصة الهجوم المسلح لهذا الکیان في 1 أبريل 2024 ضد المنشآت الدبلوماسية الإيرانية، والذي يعد خلاف للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وانتهاك واضح للقانون الدولي وبعد فشل مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة المعتدي والرد عليه.

وأضافت الممثلیة أن إيران، باعتبارها أحد الأعضاء المسؤولين في الأمم المتحدة، ملتزمة بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وتتمسك بموقفها الثابت القائم على منع تصعيد التوترات أو الصراعات في المنطقة.

وتابعت: إيران تحذر من أي استفزاز عسكري آخر وتؤكد إرادتها الثابتة في الدفاع عن شعبها وأمنها الوطني وسيادتها وسلامة أراضيها ضد أي تهديد أو عمل عدواني مؤکدا أن ایران لن تتردد في استخدام حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها عندما يقتضي القانون الدولي ذلك.