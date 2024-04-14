الصفحة الرئيسية
0
الأحد 14 نيسان 2024 ساعة 14:09

معادلة جديدة.. إيران أمطرت 'إسرائيل' بالمسيرات والصواريخ

معادلة جديدة.. إيران أمطرت
في سماء القدس المحتلة وفي فجر الرابع عشر من نيسان/ أبريل الفين واربعة وعشرين الذي أصبح خالداً في التاريخ عبرت الصواريخ الإيرانية بهدوء فوق باحات المسجد الأقصى باتجاه استهداف مواقع استراتيجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفيهذا الصدد أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية شن هجوم بعشرات الصواريخ والمسيّرات رداً على العدوان الإسرائيلي ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكدت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة في بيان أنّ هذه العملية التي حملت اسم 'الوعد الصادق' تأتي في سياق معاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه بما في ذلك الهجوم على القنصلية الذي أسفر عن استشهاد قادة عسكريين ومستشارين إيرانيين.

عملية الحرس الثوري تضمت استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة بمنطقة النقب التي تعد القاعدة الرئيسية لطائرات إف خمسة وثلاثين الاسرائيلية.

العملية النوعية التي نفذتها قوات حرس الثورة تم عبر اطلاق طائرات مسيرة بالتزامن مع صواريخ اطلقت لاحقاً حيث استخدمت المسيّرات لتشتيت انتباه الدفاعات الإسرائيلية لتنقض الصواريخ على أهدافها.

هذا وحذرت قوات حرس الثورة الإسلامية في بيان ثان من أن أي تهديد من قبل اميركا والكيان الصهيوني انطلاقاً من أي دولة سيقابل برد مضاد من ايران. مشيرة إلى أنه وبعد أكثر من عشرة أيام من صمت المنظمات الدولية لإدانة العدوان الصهيوني وعدم معاقبة الكيان بموجب الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة جاء الرد تأميناً لمطالب إيران المشروعة.

وقال رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري: "استخدمنا في الهجوم على كيان الاحتلال صواريخ باليستية وكروز وتم تحقيق إصابات مباشرة. لقد تم التخطيط لهذه العملية بحيث يتم استهداف القاعدة الجوية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية التي اعتدت على قنصليتنا في دمشق".

وقال اللواء سلامي:"لقد اعتمدنا معادلة جديدة مع الكيان تتمثل بالرد على اي اعتداء من جهته من الأراضي الإيرانية مباشرة وسنرد على كل مكان يستخدمه الكيان الصهيوني للهجوم على مصالحنا".

وفي سياق متصل أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أنّ الهجوم العسكري الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي هو "ردّ طبيعي ومستحق على العدوان ضد السفارة في دمشق". 
 
وفي بيان، أضافت حماس أنّ "من حق شعوب المنطقة الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإسرائيلي"، داعيةً كل قوى الأمة إلى الاستمرار في دعم المقاومة وطوفان الأقصى. 

بدورها، باركت لجان المقاومة في فلسطين، الرد الإيراني الواجب على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشددةً على أنّه دفاع عن النفس وحق أصيل للجمهورية الإسلامية كفلته القوانين والشرائع الدولية كافة. 

وقالت لجان المقاومة إنّ الرد الإيراني، يؤكد أننا "بتنا نعيش واقعاً جديداً ولحظات تاريخية مجيدة رسّختها معركة طوفان الأقصى". 

أكّدت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء، اليوم الأحد، أنّ الضربة العسكرية الإيرانية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي "شرعية وقانونية، وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". 

وأضافت الخارجية اليمنية، في بيان، أنّ "التعنّت الصهيوني وجرائمه في قطاع غزة، يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، والتي لن تتوقّف عند حدودها، بل ستصل إلى كثير من العواصم".   

كما ذكرت أنّه على الدول الداعمة لكيان الاحتلال "تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينيها، ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان، الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب". 
رقم : 1128545
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
إيران أمطرت
إيران أمطرت 'إسرائيل' بالمسيرات والصواريخ.. 'فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ'
14 نيسان 2024
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
14 نيسان 2024
الاحتلال يعيش حالة هستيريا بعد الرد الايراني
الاحتلال يعيش حالة هستيريا بعد الرد الايراني
14 نيسان 2024
اللواء باقري: إذا رد الكيان الصهيوني عمليتنا القادمة ستكون أكبر بكثير
اللواء باقري: إذا رد الكيان الصهيوني عمليتنا القادمة ستكون أكبر بكثير
14 نيسان 2024
هكذا حذر قائد حرس الثورة الاسلامية الكيان الصهيوني
هكذا حذر قائد حرس الثورة الاسلامية الكيان الصهيوني
14 نيسان 2024
أمير عبداللهيان: تم توجيه التحذيرات اللازمة لاميركا
أمير عبداللهيان: تم توجيه التحذيرات اللازمة لاميركا
14 نيسان 2024
إيرواني: لو قام الكيان الاسرائيلي باي عدوان عسكري جديد سيكون رد إيران أكثر قوة وحزما
إيرواني: لو قام الكيان الاسرائيلي باي عدوان عسكري جديد سيكون رد إيران أكثر قوة وحزما
14 نيسان 2024
محسن رضائي: اي حماقة جديدة يرتكبها الكيان الصهيوني ستؤدي الى زواله
محسن رضائي: اي حماقة جديدة يرتكبها الكيان الصهيوني ستؤدي الى زواله
14 نيسان 2024
العمل العسكري ضد الكيان الصهيوني يستند للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
العمل العسكري ضد الكيان الصهيوني يستند للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
14 نيسان 2024
مصادر مطلعة : غالبية الصواريخ الايرانية اصابت اهدافها
مصادر مطلعة : غالبية الصواريخ الايرانية اصابت اهدافها
14 نيسان 2024
الارقام القياسية التي سجلتها ايران في هجوم 14 ابريل
الارقام القياسية التي سجلتها ايران في هجوم 14 ابريل
14 نيسان 2024
الإعلام العالمي.. أول هجوم إيراني مباشر على
الإعلام العالمي.. أول هجوم إيراني مباشر على 'إسرائيل'
14 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟