قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني

وقال: نحمدالله تبارك وتعالى الذي جعلنا من الجنود الذين أسهموا في معاقبة الکیان الصهيوني اللقیط.

وأضاف: تجاوز الکیان الصهيوني الخطوط الحمراء وانتهك القوانين الدولية في عدوانه على القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية في دمشق ولقد تسبب في استشهاد عدد من مستشارينا.

ونوه قائلاً: كان على المنظمات الدولية أن تعاقب الکیان الصهيوني بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة؛ لكننا نفذنا هذه العملية العقابية نتيجة لإهمال وتقاعس هذه المنظمات من جهة والمطلب العام للشعب الإيراني العظيم من جهة أخرى.

وقال عن العمليات العقابية التي قامت بها القوات المسلحة الإیرانیة: أهنئ رفاقي الأعزاء في القوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الإيراني وجميع مقاتلي القوات المسلحة في الجيش الإیراني، وحرس الثورة الإسلامية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وشدد بالقول: نحذر مرة أخرى من أنه إذا أراد الكيان الصهيوني غير الشرعي الإصرار على أعماله العدوانية، فإنه سيواجه عقوبة أكثر إيلاماً هذه المرة كما نحذر القادة الأميركيين من أنهم إذا أرادوا التدخل دعما للكيان الصهيوني، فإن جميع قواعدهم ومصالحهم خاصة القواعد التي سيتم منها التحرك ضد الجمهورية الإسلامية ستكون أهدافًا عملياتية لنا.