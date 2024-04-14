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الأحد 14 نيسان 2024 ساعة 14:56

أمير عبداللهيان: إيران لن تتردد في حماية مصالحها

أمير عبداللهيان: إيران لن تتردد في حماية مصالحها
وبشأن الرد على العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، كتب أميرعبداللهيان عبر الفضاء الإلكتروني: إن ممارسة حق الدفاع المشروع يظهر النهج المسؤول الذي تتبعه إيران تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وأصدر حرس الثورة مساء أمس السبت، بيانا أعلن فيه عن إطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ومواقع الكيان الصهيوني.
وجاء في بيان حرس الثورة: رداً على الجرائم العديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق واستشهاد مجموعة من القادة والمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، أطلقت القوة الجو فضائية لحرس الثورة عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة.
وأوضح البيان أنّ العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبدعم من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية واسناد من وزارة الدفاع.
يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في حماس وحزب الله اللبناني وحرس الثورة الإيراني.
رقم : 1128554
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