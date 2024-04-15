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الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 08:30

كتائب 'حزب الله العراق' تبارك عملية 'الوعد الصادق'

كتائب
واضاف المصدرانه مما جاء في بيان "المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله"، إن العدو الصهيو-أمريكي وأتباعه لا يفقهون غير لغة السلاح لكبح طغيانهم، وكسر جبروتهم، والحد من جرائمهم بحق الشعوب، ولولاها لما تحررت أرضنا في مرحلة الاحتلال الأولى، ولما هُزمت صنيعته "داعش"، وبدونها لا تسترجع سيادة البلاد المستباحة.

ومما جاء في البيان ايضا، إن عملية الوعد الصادق التي أمر بتنفيذها الإمام الخامنئي (دامت بركاته) هي مصداق واضح لضرورة إدامة معادلة ردع العدو إزاء انتهاكاته وعدوانه لإنفاذ سياساته الإجرامية، والسعي لتركيع الشعوب الحرة.

وفي الوقت الذي نبارك فيه للجمهورية الإسلامية وقوى محور المقاومة والأحرار في العالم نجاح هذه العملية بعد اختراق المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني، فضلا عن فشل دفاعات القواعد الأمريكية في العراق وسوريا عن التصدي لها، وهو ما يعزز التأكيد أن واحدة من وظائفها الأساسية في المنطقة دعم الكيان وجرائمه في المنطقة، ونشير إلى أن العار سيبقى يلاحق حكام الأردن على مدى التاريخ للمشاركة في التصدي لصواريخ الاقتصاص من الصهاينة بعد ارتكابهم جريمة قصف قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في دمشق عاصمة سوريا العربية
رقم : 1128693
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