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الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 08:38

إيران: انتهاء تعليق الرحلات الجوية في كافة المطارات

إيران: انتهاء تعليق الرحلات الجوية في كافة المطارات
وأكدت العلاقات العامة أيضاً انتهاء تعليق الرحلات الجوية في كافة المطارات الإيرانية التي توقفت يوم أمس.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المدير العام لمطار الإمام الخميني الدولي، سعيد جلندري، عن إلغاء الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي حتى الساعة السادسة لصباح الإثنين.

وسبق ذلك تمديد فترة إصدار إخطارات الطيران تم إلغاء الرحلات الجوية في مطارات مهرآباد وشيراز وأصفهان وبوشهر ومطارات الجزء الغربي من البلاد حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية في إيران بالتزامن مع عملية "الوعد الصادق"، حيث أعلنت القوة الجوفضائية، التابعة لحرس الثورة في إيران، استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، في ردٍ على جريمة الاحتلال المتمثلة بالعدوان الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

بدورها، أكدت الخارجية الإيرانية أنّ القوات المسلحة الإيرانية، قامت بهجمات عسكرية على قواعد عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي انطلاقاً من حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت إنّ الهجوم جاء رداً على الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني واستهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين المدعويين من قبل الحكومة السورية، ولاسيما الهجوم الأخير  على الأماكن الدبلوماسية الإيرانية في دمشق.
رقم : 1128697
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