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الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 08:40

خلال اقتحامه لبلدات الضفة الغربية.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً

خلال اقتحامه لبلدات الضفة الغربية.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً
وتداول الناشطون في الضفة مجموعة أسماء لبعض من اعتقلهم الاحتلال الليلة وهم:

من بلدة عزون، شرق قلقيلية:

باجس شبيطة
من بلدة كفر نعمة غرب رام الله:

الجريح تامر خليفة
محمد منصور
من بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله:

4 شبان لم تعرف أسماءهم بعد

من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم:

إبراهيم رجب إسلام
أيوب برهوش
أحمد أبو خميش
عبادة الأسود
من بلدة عنبتا شرق طولكرم:

محمد سليم حنون
من بلدة شوفة جنوب شرق طولكرم:

محمد ماهر حمد
محمّد نافز أبو عليا
من بلدة يعبد في جنين:

أحمد مجدي ياسين
ومن بلدة بلعة في طول كرم:

فادي يونس

وتشهد الضفة الغربية حالة اشتباك يومي ومستمر منذ بدء الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، حيث تتعرض بلدات ومدن الضفة إلى اقتحامات يومية، تتخللها اعتقالات متعددة، وغالباً ما ينجم عنها عدداً من الشهداء والجرحى يومياً.

ووفقاً لتقرير مشترك بين هيئة شؤون الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نُشِر منذ 5 أيام، فإنّ حالات الاعتقال بعد طوفان الأقصى ارتفعت إلى أكثر من 8165 في الضّفة، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُّروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.
رقم : 1128698
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