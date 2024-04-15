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الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 09:11

تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على 'إسرائيل': عسى أن يؤتي أُكُله عما قريب!

تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على
وقال الشيخ أحمد الخليلي في تغريدة عبر موقع "إكس" لاقت تفاعلاً كبيراً: "إن ما تناقلته وسائل الإعلام عن رد جريء للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الكيان الصهيوني؛ أمر يسر الخاطر حقا، وعسى أن يؤتي أُكُله عما قريب. نحيي هذه الخطوة، ونتطلع إلى ما يكسر شوكة الصهـاينة وأعوانهم ويخلِّص المسلمين من شرورهم".

واضاف: "من هنا، نحيي هذه الخطوة وأمثالها مما نرجو أن يحفظ لقوى الأمة هيبتها وحضورها؛ فإن الشر لا بد له من رادع وإلا استفحل وشاع، آملين أن يكون هذا قد آلم الصهيونية ومن ساندها، ومتطلعين إلى ما يكسر شوكتهم ويرد كيدهم في نحورهم ويخلص المسلمين من شرورهم".

وتابع"وإذ نحمد الله تعالى على التوفيق لذلك؛ فإننا نهيب بالأمة جمعاء أن تأخذ زمام الفعل في نصرة المستضعفين في غزة وفلسطين، وألا تكتفي بردود أفعال جزئية؛ فإن هذا من إعداد القوة الذي أمر الله تعالى به في قوله: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم من قُوَّةٍ."
رقم : 1128709
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