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الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 09:57

إعلام تركي: الاستخبارات الأميركية تطلب من أنقرة التوسط بين وإيران و"إسرائيل"

إعلام تركي: الاستخبارات الأميركية تطلب من أنقرة التوسط بين وإيران و"إسرائيل"
وأفادت قناة "تي آر تي" بأنّ الطرفين تبادلا أيضاً وجهات النظر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت القناة التركية أنّ كالين أجرى مفاوضات مع ممثلي حركة حماس بعد المباحثات مع نظيره الأميركي.

يأتي ذلك بعدما أطلقت إيران، ليل السبت الأحد، عشرات المسيّرات والصواريخ على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول هجومٍ مباشر تشنّه الجمهوريّة الإسلامية ضد كيان الاحتلال، وذلك ردّاً على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وتوعّدت إيران بأنّ أي إجراء إسرائيلي قادم ضدها "سيُقابل بعشرة أضعاف من القوة".

وفي السياق نفسه، أكّدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ البيت الأبيض والمسؤولين الأوروبيين يحثّون "إسرائيل" على ضبط النفس، في محاولة لمنع نشوب صراع مباشر مع إيران، الأمر الذي قد يضر بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مؤكدةً أنّ بايدن يحرص بشكل خاص على تجنّب ذلك في عام الانتخابات.

بدورها، أكّدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ الردع الأميركي فشل مرة أخرى، إذ تظهر طهران استعدادها لتحمل المزيد من المخاطر التصعيدية، فيما يحاول بايدن كبح جماح "إسرائيل"، وخصوصاً أنّ المخاطر التي تواجه "إسرائيل" كبيرة في غياب الدعم الأميركي.
رقم : 1128725
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