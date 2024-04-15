إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار على الحدود اللبنانية

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم الاثنين بأن أحد الجنود إصابته خطيرة وآخر طفيفة فيما أصيب إثنان آخران بجراح متوسطة خلال عملية في المنطقة الحدودية شمال البلاد الليلة.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الانفجار استهدف قوة من نخبة جولاني ووحدة "يهلوم" الهندسية عندما كانت تعمل على السياج في المنطقة الغربية عند الحدود مع لبنان.



وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث وقع خلال "نشاط عملياتي" لوحدة الاستطلاع ووحدة الهندسة القتالية النخبة "يهلوم" التابعة للواء جولاني، مشيرا إلى أن سبب الانفجار الذي أدى إلى إصابة الجنود في المنطقة الغربية من الحدود مع لبنان لا يزال قيد التحقيق.



وقال "حزب الله" في بيان:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء (غولاني) الحدود ووصولهم إلى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى إلى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح". ‏



هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية بالصواريخ على جنوب لبنان، استهدف بلدة الضهيرة وأطرافها و منطقة اللبونة جنوبي بلدة الناقورة وبلدة عيتا الشعب، وترافقت مع قصف مدفعي وفوسفوري استهدف أطراف الضهيرة وعلما الشعب.



وقد أدت إحدى الغارات على بلدة الضهيرة إلى قطع الطريق الرئيسي الحدودي الذي يربط البلدة بعلما الشعب.