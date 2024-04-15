الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 20:19

قائد الجيش الإيراني يحذر "العدو" من "رد عاصف" على أي عدوان يرتكبه

قائد الجيش الإيراني يحذر "العدو" من "رد عاصف" على أي عدوان يرتكبه
وفي رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني الذي يصادف يوم الأربعاء 17 أبريل، قال اللواء عبد الرحيم موسوي: "هذا اليوم هو تذكير بفترة مشرقة وخالدة في تاريخ الثورة الإسلامية لتكريم المكانة الحساسة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أثبت الجيش الإيراني الذي يتميز بخصائص شعبية وثورية وإيمانية وانضباطية وشجاعية مرارا وتكرارا في ميادين صعبة واختبارات صعبة اقتداره وقوته. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الحفاظ على وحدة أراضي البلاد واستقلالها من خلال تقديم أكثر من 48 ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس (الحرب الايرانية-العراقية)".

وأضاف اللواء موسوي في رسالته: "الأعمال الدفاعية المذهلة للجيش والقوات المسلحة أدت إلى تعزيز قوة الردع الإيرانية، والعالم كله يعلم بأن القوات المسلحة الإيرانية سترد "ردا عاصفا" على أي عدوان من جانب العدو أو انتهاك لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها وأمنها".

وتابع: "ما نتج عن العملية المجيدة الأخيرة من رد حاسم على العدوان الواضح للعدو الخبيث والصهيوني الغاصب، والتي أدت إلى إسعاد قلوب الشعوب المضطهدة، وخاصة الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم، ما هو إلا جزء بسيط من قدرات القوات المسلحة وإرادتها القوية والتي أفرحت أصدقاء إيران وذلت أعداء الإنسانية"، مردفا: "دور الجيش في تعزيز الدرع الدفاعي القوي من خلال تنفيذ العديد من الخطط والإجراءات وإنشاء القواعد المختلفة بما في ذلك القواعد الاستراتيجية بدون طيار والقواعد التكتيكية تحت الأرض ومئات الإنجازات الدفاعية الجديدة في البر والجو والبحر والفضاء والتقدم في المجالات العلمية والتكنولوجية، أبعد ظل أي عدوان للأعداء عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها الكريم، وعزز استقلال الوطن الإسلامي وأمنه واستقراره، ومن خلال إجراء مئات التدريبات المشتركة، سيستمر هذا الطريق".

هذا وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد، أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل بردّ أشدّ وأكثر حزما.

كما حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يوم الأحد تل أبيب من الرد على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.
رقم : 1128836
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
جیش العدو: الدفاعات الجویة اعترضت 99% من الصواریخ والطائرات المسیرة الایرانیة!!
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
"الوعد الصادق".. أي رسائل استراتيجية بعثتها إيران؟
15 نيسان 2024
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على
تعليق مفتي عمان على الرد الإيراني على 'إسرائيل': عسى أن يؤتي أُكُله عما قريب!
15 نيسان 2024
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية
رئيسي: التنسيق الميداني والدبلوماسي تجسيد مشرف لعملية 'الوعد الصادق'
15 نيسان 2024
إيران: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت واشنطن هجمات ضدنا سنرد
إيران: لا نسعى إلى التصعيد لكن إذا شنت واشنطن هجمات ضدنا سنرد
15 نيسان 2024
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
قائد الجيش الإيراني يحذر أميركا والكيان الصهيوني
14 نيسان 2024
إيران أمطرت
إيران أمطرت 'إسرائيل' بالمسيرات والصواريخ.. 'فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِینَ'
14 نيسان 2024
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
أول ليلة في غزة لم يستشهد فيها أحد بفضل الصواريخ الإيرانية!
14 نيسان 2024
الاحتلال يعيش حالة هستيريا بعد الرد الايراني
الاحتلال يعيش حالة هستيريا بعد الرد الايراني
14 نيسان 2024
اللواء باقري: إذا رد الكيان الصهيوني عمليتنا القادمة ستكون أكبر بكثير
اللواء باقري: إذا رد الكيان الصهيوني عمليتنا القادمة ستكون أكبر بكثير
14 نيسان 2024
هكذا حذر قائد حرس الثورة الاسلامية الكيان الصهيوني
هكذا حذر قائد حرس الثورة الاسلامية الكيان الصهيوني
14 نيسان 2024
أمير عبداللهيان: تم توجيه التحذيرات اللازمة لاميركا
أمير عبداللهيان: تم توجيه التحذيرات اللازمة لاميركا
14 نيسان 2024
إيرواني: لو قام الكيان الاسرائيلي باي عدوان عسكري جديد سيكون رد إيران أكثر قوة وحزما
إيرواني: لو قام الكيان الاسرائيلي باي عدوان عسكري جديد سيكون رد إيران أكثر قوة وحزما
14 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟