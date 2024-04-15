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الاثنين 15 نيسان 2024 ساعة 20:22

الخارجية الروسية تنتقد تقييم السفير الأوروبي للانتخابات الرئاسية وتعتبرها غير مهنية

الخارجية الروسية تنتقد تقييم السفير الأوروبي للانتخابات الرئاسية وتعتبرها غير مهنية
وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين تعليقا على ما صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا لشبكة "RTVI" التلفزيونية، إن تصريحاته غير مهنية، و"تحليله" للعلاقات بين موسكو وبروكسل يحتوي فقط على مجموعة من الطروحات الدعائية.

وأضافت الخارجية أن "رئيس البعثة الدبلوماسية الأوروبية يتلاعب منذ بداية المقابلة بالمعلومات، ثم يعترف بأنه "ليس خبيرا كبيرا في السياسة الروسية، لذلك هو يفضل الوثوق في الأشخاص المتخصصين في السياسة الروسية".

وأوضحت أن "السفير الحاصل على شهادة أكاديمية في الدراسات الروسية والألمانية يتعمد المخادعة".

كما أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها السخرية التي ظهرت في بعض الفقرات وكذلك ازدواجية المعايير التي تضمنتها المقابلة، مضيفة أنه "بدلا من محاولة إجراء تحليل جدي للعلاقات الروسية الأوروبية، التي تمر بأعمق أزمة وأدنى مستويات لها في التاريخ، ومحاولة إيجاد طرق لتحسينها تدريجيا، يتم عرض طروحات دعائية لا علاقة لها بالواقع على الجمهور".

وقد جرت الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس االمنصرم، ولأول مرة، تم إجراؤها على مدار ثلاثة أيام وباستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، والذي كان متاحا في حوالي ثلث مناطق البلاد.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فاز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع وأجوبة التصويت الإلكتروني.
رقم : 1128837
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